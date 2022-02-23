Українцям продають долар за захмарною ціною – який курс в обмінниках

За скільки українцям продають долар в обмінниках / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Обмінники продають українцям долар за шаленим курсом, у деяких пропозиціях ціна досягла 33 грн/дол.

Про це свідчать дані порталу Finance.ua.

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Дешевше 30 грн купити готівковий долар вам не вдасться, усі пропозиції з валютою по 29 – 29,9 грн вже не актуальні.

Що відбувається із курсом на міжбанку?

Раніше керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що 23 лютого гривня відкрила міжбанк сильним падінням.

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Валюта розпочала торги зі значеннями 29,08/29,1 грн/дол., та відкотилася до рівня 29,15 гривні за долар.

За словами експерта, тиск на гривню зберігається, а гравці ринку прискіпливо стежать за новинами про ескалацію на Донбасі.

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, такий курс долара ми спостерігаємо через банальну паніку на біржі.

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Реальний курс, який відповідає стану української економіки, має бути близько 27 грн і не як не перевищувати позначку у 28 грн.

У зв'язку з цим, експерт не радить купувати валюту зараз, оскільки придбавши її за такою захмарною ціною ви все одно програєте.

Андрій Шевчишин прогнозує, що найближчим часом курс коливатиметься в діапазоні 29-29,3 гривні за долар, а якщо фон буде негативним, гривня може вийти навіть на позначку 29,5 гривні за долар.

"Сьогодні" також писали, що буде з банками у разі широкомасштабного вторгнення РФ та розповідали, чому російські еліти розпочали швидко втрачати цілі мільярди.