Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала — НБУ

К этому привела геополитическая ситуация/Коллаж: "Сегодня"

Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. К этому привела геополитическая ситуация.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Геополитика привела к росту так называемой "премии за риск" для Украины как на внешних рынках, так и на внутренних. Причем на внешних рынках доходность украинских ОВГЗ (облигаций внешнего государственного займа – ред.) достигла стрессовых двузначных уровней. И, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", — заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин.

Лупин подчеркнул, что внутренний рынок гораздо лучше перенес эти события. Если сравнивать с мартом 2020 года, когда заключались пиковые соглашения на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со ставкой 20-25%, то 19 января 2022 года пиковые ставки составляли 16-17%.

Известно, что премия за риск – дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) инвестору сверх уровня, который может быть получен по безрисковым финансовым операциям.

Что будет с украинской экономикой в 2022 году?

Как говорят в Минэкономики, главную роль в развитии экономики играет фактор преодоления пандемии COVID-19 как в мире, так и внутри страны. Поэтому прогнозы восстановления украинской экономики и ее развития в 2022 году все еще остаются под вопросом.

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Эксперты ожидают роста ВВП в 2022 году на 3,6%. Такой уровень ВВП обусловлен уменьшением инвестиций в Украину.