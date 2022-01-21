Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу — НБУ

До цього призвела геополітична ситуація/Колаж: "Сьогодні"

Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. До цього призвела геополітична ситуація.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Геополітика призвела до зростання так званої "премії за ризик" для України як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх. Причому, на зовнішніх ринках дохідність українських ОЗДП (облігацій зовнішньої державної позики – ред.) досягла стресових двозначних рівнів. І, на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу", — заявив директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін.

Лупін наголосив, що внутрішній ринок значно краще переніс ці події. Якщо порівнювати з березнем 2020 року, коли укладалися пікові угоди на вторинному ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) зі ставкою 20-25%, то 19 січня 2022 року пікові ставки становили 16-17%.

Відомом, що премія за ризик – додатковий дохід, виплачуваний (або передбачений до виплати) інвестору понад того рівня, який може бути отриманий за безризиковими фінансовими операціями.