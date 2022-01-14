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"Репетиція перед боєм". Чим економіці України загрожує масштабна атака хакерів на держоргани

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 січня, 13:30
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Разом з експертом розбираємось, як по іміджу та еконміці країни вдарить така прогалина у цифровій безпеці
Що буде з українською економікою після атаки хакерів
Що буде з українською економікою після атаки хакерів / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч із 13 на 14 січня на низку державних сайтів України було скоєно масові хакерські атаки, у зв'язку з чим усі сторінки було заблоковано.

Не працювали сайти Міносвіти, Мінагрополітики, МЗС, Кабміну, Міненерго, МВС, а також портал "Дія".

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Служба Держспецзв'язку переконує, що доступ до частини ресурсів вже відновлено і жодного витоку персональної інформації українців чи інших важливих даних – не було.

Однак ця хакерська атака не тільки сильно налякала українців, а й може пошкодити іміджу та економіці всієї країни, як – "Сьогодні" розбиралися з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем.

За словами експерта, така прогалина у цифровій безпеці країни це величезний іміджевий удар перед усім світом.

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"Тут дуже важливий контекст, по-перше, якість цифрової інфраструктури завжди вважалася одним з елементів інвестиційної привабливості країни. Відповідно, якщо країна не захищена, це мінус в інвестиційну карму", – говорить Кущ.

Економіст також зазначає, що зараз інвестори розглядають подібні атаки в контексті можливої військової агресії у бік України, а це не приводить ні до чого доброго.

"Нерезиденти почали активно виходити з українських державних облігацій ОВДП та сталася така унікальна подія – прибутковість за короткими валютними облігаціями зрівнялася з прибутковістю гривневих облігацій", – розповідає Олексій Кущ.

На думку аналітика, експерти розглядають цю хакерську атаку як "репетицію перед боєм", тобто наступними атаками хакерів, які можуть паралізувати всю систему управління.

Зловмисники таким чином могли перевірити, як справи з безпекою та захистом даних, щоб знайти слабкі місця та відпрацювати масштабнішу атаку.

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Чим небезпечний вихід інвесторів із ОВДП?

Інвестори орієнтуються на західну пресу, зазначає економіст, і повідомлення у світових інформаційних агентствах змінюють їхню думку про ту чи іншу країну.

Усі ОВДП, які купують нерезиденти, зберігаються на електронних рахунках НБУ, тобто – в електронній системі обліку.

"Інвестори думають так – сьогодні атакували "Дію", а завтра можуть атакувати депозитарій Національного банку. Такі події можуть спонукати їх забирати свої гроші з українських цінних паперів", – пояснює експерт.

Активний вихід із ОВДП – підштовхує українську гривню до девальвації. Тобто долар зростатиме, а якщо цей процес затягнеться – девальвація національної валюти може потягнути за собою і інфляцію.

Чи можуть вкрасти персональні дані з "Дії"

Міністерство цифрової трансформації та служба Держспецзв'язку запевнили, що жодного витоку даних з порталу не сталося, але багатьох все одно турбує безпеку особистої інформації.

Хвилюватися немає причин, оскільки "Дія" не зберігає дані українців та не є базою даних.

Ця програма лише відображає інформацію, яка знаходиться в різних реєстрах і вже вони є тими самими сховищами.

Всі дані облікового запису "Дія" зберігає локально – в пам'яті вашого смартфона, і не збирає нічого в загальну базу.

Раніше ми також писали, чого чекати від долара найближчим часом та яку послугу запускає "Дія" для українців.

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