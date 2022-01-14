"Репетиция перед боем". Чем экономике Украины грозит масштабная хакерская атака на госорганы

Вместе с экспертом разбираемся, как по имиджу и экономике страны ударит такой пробел в цифровой безопасности

Что будет с украинской экономикой после хакерской атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 13 на 14 января на ряд государственных сайтов Украины были совершены массовые хакерские атаки, в связи с чем все страницы были заблокированы.

Не работали сайты Минобрнауки, Минагрополитики, МИДа, Кабмина, Минэнерго, МВД, а также портал "Дія".

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Служба Госспецсвязи убеждает, что доступ к части ресурсов уже восстановлен и никакой утечки персональной информации украинцев или других важных данных – не было.

Однако эта хакерская атака не только сильно напугала украинцев, но и может повредить имиджу и экономике всей страны, как – "Сегодня" разбирались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущем.

По словам эксперта, такая брешь в цифровой безопасности страны это огромный имиджевый удар перед всем миром.

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"Тут очень важен контекст, во-первых качество цифровой инфраструктуры всегда считалось одним из элементов инвестиционной привлекательности страны. Соответственно, если страна не защищена, это минус в "инвестиционную карму", – говорит Кущ.

Экономист также отмечает, что сейчас инвесторы рассматривают подобные атаки в контексте возможной военной агрессии в сторону Украины, а это не приводит ни к чему хорошему.

"Нерезиденты начали активно выходить из украинских государственных облигаций ОВГЗ и произошло такое уникальное событие – доходность по коротким валютным облигациям сравнялась с доходностью гривневых облигаций", – рассказывает Алексей Кущ.

По мнению аналитика, эксперты рассматривают эту хакерскую атаку как "репетицию перед боем", то есть последующими хакерскими атаками, которые могут парализовать всю систему управления.

Злоумышленники таким образом могли проверить, как обстоят дела с безопасностью и защитой данных, чтобы найти слабые места и отработать более масштабную атаку.

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Чем опасен выход инвесторов из ОВГЗ?

Инвесторы ориентируются на западную прессу, отмечает экономист, и сообщения в мировых информационных агентствах изменяют их мнению о той или иной стране.

Все ОВГЗ, которые покупают нерезиденты хранятся на электронных счетах НБУ, то есть - в электронной системе учета.

"Инвесторы думают так – сегодня атаковали "Дію", а завтра могут атаковать депозитарий Национального банка. Такие события могут подтолкнуть их забирать свои деньги из украинских ценных бумаг", – объясняет эксперт.

Активный выход из ОВГЗ – подталкивает украинскую гривню к девальвации. То есть доллар будет расти, а если этот процес затянется – девальвация национальной валюту может потянуть за собой и инфляцию.

Могут ли украсть персональные данные из "Дії"

Министерство цифровой трансформации и служба Госспецсвязи заверили, что никакой утечки данных с портала не произошло, но многих все равно беспокоит безопасность личной информации.

Волноваться нет причин, поскольку "Дія" не хранит данные украинцев и не является базой данных.

Это приложение всего лишь отображает информацию, которая находится в различных реестрах и уже они являются теми самыми хранилищами.

Все данные аккаунта "Дія" хранит локально – в памяти вашего смартфона, и не собирает ничего в общую базу.

Ранее мы также писали, чего ждать от доллара в ближайшее время и какую услугу запускает "Дія" для украинцев.