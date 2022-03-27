У украинцев остались считаные дни, чтобы получить 6,5 тыс. грн "єПідтримки"

Правительство ограничило срок подачи заявок на денежную помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров определил, что 31 марта 2022 года является последним днем подачи запроса для получения помощи в рамках программы "єПідтримка".

Об этом говорится в постановлении правительства № 367 от 26 марта.

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"Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках Программы "єПідтримка" является 31 марта 2022 года", — говорится в постановлении.

Кто может получить деньги?

Получить 6 500 грн могут:

ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за четвертый квартал 2021 года.

Наемные работники, за которых уплачен ЕСВ за четвертый квартал, кроме работников организаций, получающих средства из госбюджета.

ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения деятельности, реорганизации или ликвидации.

Как оформить выплату?

Откройте специальную карту "єПідтримка" в банке-партнере. Подайте заявку в 2 клика в приложении "Дія". Ждите зачисления средств в течение 10 дней.

Области, где доступна услуга

Услуга доступна жителям таких областей: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, а также города Киева.

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"Тысяча Зеленского" без ограничений

Средства "єПідтримки" с 2 марта 2022 года можно тратить повсюду, где принимают расчет картой.

Тратить тысячу Зеленского разрешили на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.

Напомним, что "Дія" запустила обновленную услугу — "Повернись живим". Отныне деньги с "єПідтримки" можно потратить на помощь украинской армии.

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