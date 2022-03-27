В українців залишилися лічені дні, щоб отримати 6,5 тис. грн "єПідтримки"

Уряд обмежив термін подання заявок на грошову допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів визначив, що 31 березня 2022 року є останнім днем подання запитів для отримання допомоги за програмою "єПідтримка".

Про це йдеться у постанові уряду № 367 від 26 березня.

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"Установити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", — йдеться у постанові.

Хто може отримати гроші?

Отримати 6500 грн можуть:

ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року.

Наймані працівники, за яких сплачений ЄСВ за четвертий квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з держбюджету.

ФОПи, які не перебувають у стані припинення діяльності, реорганізації або ліквідації.

Як оформити виплату?

Відкрийте спеціальну картку "єПідтримка" в банку-партнері. Подайте заявку в 2 кліки в додатку "Дія". Чекайте на зарахування коштів протягом 10 днів.

Області, де доступна послуга

Послуга доступна для жителів таких областей: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, а також та міста Києва.

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"Тисяча Зеленського" без обмежень

Кошти "єПідтримки" з 2 березня 2022 року можна витрачати всюди, де приймають розрахунок карткою.

Витрачати "тисячу Зеленського" дозволили на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

Нагадаємо, що "Дія" запустила оновлену послугу – "Повернись живим". Відтепер гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії.

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