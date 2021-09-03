У клиентки Monobank украли с карты более 100 тыс. грн – мошенники звонили с номера банка

Мошенники набрали кредитов рассрочками на товары / Фото: коллаж "Сегодня"

Клиент Monobank пожаловался, что мошенники позвонили его жене с официального номера банка и украли крупную сумму денег.

Негативный отзыв мужчина оставил на украинском портале Minfin.com.ua.

"Будьте осторожны, сегодня мошенники позвонили моей жене с номера Monobank +38 044 237 20 60, который у них можно найти в разделе контакты на их официальном сайте monobank.ua/contacts, представились сотрудниками отдела безопастности и украли 117 тыс. грн, из них 78 тыс. грн это кредитные средства, остальные набрали рассрочками на товары", – написал пользователь с ником svic.

По словам автора, когда стало известно о пропаже денег, сразу же позвонили в банк. Там заявили, что не звонили, хотя номер сохранен в входящих вызовах. Сотрудников банка попросили остановить начисление процентов по кредитам и рассрочкам, пока идет уголовное разбирательство, но в Monobank отказались.

Фото: скриншот

"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация Расследованием случаев мошенничества, а так же розыском и поимкой преступников занимаются правоохранительные органы. Со своей стороны мы будем содействовать розыску в рамках действующего законодательства", – отреагировали на жалобу на сайте Минфина.

Альфа-Банк может купить Monobank?

В начале августа в СМИ появилась информация, что Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank, однако позже сооснователь Monobank Олег Гороховский пожаловался на Альфа-Банк, который выпустил новую карту, но в праве использовать ее отказал.

"Да, не знаю как вы нас, а мы вас точно покупать не собираемся, так что старайтесь работать лучше", – сказал Гороховский.

В то же время в самом Альфа-Банке также не подтвердили эти планы и договоренности.

"В первый раз об этом слышу", - заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.

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