"Конфетка" украинским банкам не по зубам: Гороховский похвастался ценой Monobank

Сооснователь банка считает, что ни один другой украинский банк не сможет позволить себе выкупить Monobank

Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал, что банк не продается. Коллаж: "Сегодня"

Украинский Monobank стал "единорогом" с нуля всего за три с половиной года, его стоимость достигла более одного миллиарда долларов.

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Об этом рассказал сооснователь Monobank Олег Гороховский в Facebook.

"При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта "конфетка" по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов", – написал Гороховский.

Он считает, что для того, чтобы достичь успеха, всегда и везде нужно трудиться и иметь большую удачу.

"Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю, почему так говорят, но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам, то не особо важно, какая это страна", – добавил Гороховский.

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Альфа-Банк может купить Monobank?

В начале августа в СМИ появилась информация, что Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank, однако позже сооснователь Monobank Олег Гороховский пожаловался на Альфа-Банк, который выпустил новую карту, но в праве использовать ее отказал.

"Да, не знаю как вы нас, а мы вас точно покупать не собираемся, так что старайтесь работать лучше", – сказал Гороховский.

В то же время в самом Альфа-Банке также не подтвердили эти планы и договоренности.

"В первый раз об этом слышу", - заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.

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