У доллара отказали тормоза: что происходит с валютой на черном рынке

Курс доллара на черном рынке взлетел выше 38 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины перешел очередную черту.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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В понедельник, 23 мая, средний курс продажи американской валюты составил 38,2 грн/долл., а средний курс покупки – 37 грн/долл.

Нам удалось найти объявление, где доллары предлагали за 39,5 грн, а самый низкий курс продаж среди предложений составил 37,5 грн.

Ситуация выглядит так:

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Доллар на черном рынке 23 мая / Фото: скриншот

Что будет с долларом после решения НБУ?

Напомним, что официальный курс доллара составляет 29,25 грн и все еще заморожен с 24 февраля.

В тоже время НБУ снял ограничения наличного курса купли-продажи иностранных валют и разрешил банкам продавать доллар по любому курсу.

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По словам заместителя главы НБУ Юрия Гелетия, снятие ограничений улучшит условия работы легальных субъектов рынка.

"Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций", – считает эксперт.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что для самого финансового рынка особых перемен не будет, а в Центре экономической стратегии прогнозируют, что в ближайшие недели можно ожидать, что курс откатится, а спекуляции прекратятся.

"Сегодня" ранее писали, увидят ли украинцы доллар по 40 грн и рассказывали, что будет с курсом валют в Украине в ближайшее время.