У долара відмовили гальма: що відбувається з валютою на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку злетів вище 38 грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України перейшов чергову межу.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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У понеділок, 23 травня, середній курс продажу американської валюти склав 38,2 грн/дол., а середній курс купівлі – 37 грн/дол.

Нам вдалося знайти оголошення, де долари пропонували за 39,5 грн, а найнижчий курс продажу серед пропозицій склав 37,5 грн.

Ситуація виглядає так:

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Долар на чорному ринку 23 травня

Що буде з доларом після рішення НБУ?

Нагадаємо, що офіційний курс долара становить 29,25 грн і все ще заморожений з 24 лютого.

Водночас НБУ зняв обмеження готівкового курсу купівлі-продажу іноземних валют та дозволив банкам продавати долар за будь-яким курсом.

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За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, зняття обмежень покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку.

"Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегменту та зменшенню обсягу нелегальних операцій", – вважає експерт.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що для самого фінансового ринку особливих змін не буде, а в Центрі економічної стратегії прогнозують, що найближчими тижнями очікується, що курс відкотиться, а спекуляції припиняться.

"Сьогодні" раніше писали, чи побачать українці долар по 40 грн, і розповідали, що буде з курсом валют в Україні найближчим часом.