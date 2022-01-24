"Тысяча Зеленского" на лекарства: как расплатится в аптеке и что можно купить

Как купить лекарства на "тысячу Зеленского" - инструкция / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские пенсионеры 60 лет и старше с 24 января могут потратить "тысячу Зеленского" за вакцинацию на лекарства и медтовары в рамках расширения программы "єПідтримка".

Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня" собрали все об этом нововведении и готовы рассказать вам.

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Как купить лекарства на "тысячу Зеленского"?

По словам Шмыгаля, потратить бонус за вакцинацию можно как в самой аптеке, так и в интернет-аптеке. Премьер отметил, что функция действует как на лекарства без рецепта, так и рецептурные позиции.

Для того, чтобы купить лекарства, не нужно никаких дополнительных операций. Главное, это иметь зеленый сертификат вакцинации, быть зарегистрированным в программе "єПідтримка" и подходить под возрастные ограничения (быть 60 лет и старше).

В таком случае, банковская система сама определит ваш возраст при оплате картой "єПідтримка" и пропустит платеж.

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Какие лекарства можно купить на "тысячу Зеленского"?

В популярных сетях украинских аптек нам ответили, что никаких ограничений или списков разрешенных для покупки товаров – нет.

Вы можете выбрать любой товар или лекарство в аптеке и расплатится за него "тысячей Зеленского", если выполнили все предыдущие шаги.

Именно такой ответ мы получили в:

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"Аптеке Доброго дня";

"Аптеке оптовых цен";

"Аптеке низких цен".

Как расплатится "тысячей Зеленского" в аптеке?

Тут существует несколько вариантов. Первый – оплатить виртуальной картой "єПідтримка", которая подтягивается в ваш смартфон.

Для этого необходимо оформить карту в одном из банков-партнеров и после этого зарегистрироваться в программе через мобильное приложение "Дія".

Также можно получить пластиковую карту "єПідтримка", однако делают это только два банка на данный момент – Monobank и Альфа-банк.

В Кабмине обещают, что думают над возможностью получения "ковидной" тысячи теми, кто не зарегистрирован в "Дії", однако пока такой функции нет.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"

Выплату по президентской программе можно потратить не только на лекарства. Она направлена в первую очередь на то, чтобы поддержать пострадавшие сферы бизнеса.

Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарство;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

"Сегодня" также писали, кто еще может получить деньги и рассказывали, как оформить пластиковую карту "єПідтримка".