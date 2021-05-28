Торговая война с Беларусью, снижение зарплаты и новые поезда на море – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

На море пустять новые поезда, а средние зарплаты упали / Фото: Укразализныця, Сегодня

В отношениях Киева и Минска возник кризис, Кабмин требует от производителей стиральных порошков изменить их состав, Укрзализныця порадувала новыми поездами на юг, а мошенники придумывают новые схемы "развода" доверчивых украинцев.

Торговая война с Беларусью

Беларусь фактически объявила Украине торговую войну, когда ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Под ограничения попали украинские кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Решение Совмина Беларуси вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев. Украинский Кабмин уже проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.

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Фейковый бензин онлайн

Украинские аферисты нашли новый способ наживы. Они стали предлагать купить премиальный бензин онлайне. По такой схеме обманули уже два десятка человек на сумму более 100 тыс. гривен.

Мошенники размещают объявления в интернете. Затем они просят у своих жертв задаток – 30-40% от стоимости "заказа", обещают направить водителя на нужную АЗС, а потом пропадают вместе с деньгами. Смотрите, как не попасться на удочку проходимцев:

Видео: Сегодня

Стиральный порошок по-новому

Украинских производителей моющих средств хотят обязать уменьшить количество фосфатов в составе. Кабмин уже начал разработку законопроекта, который станет компромиссом с требованием полностью запретить фосфаты в моющих средствах, предпринятым в 2019 году.

К счастью, переходить на новые стандарты предлагают постепенно. Новые требования будут распространяться не только на стиральные порошки, но и другие моющие средства, как бытовые, так и промышленные.

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Снижение зарплаты

Госстат сообщил, что в апреле-2021 у штатного работника предприятий, учреждений и организаций средняя номинальная зарплата составила 13543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн), но по сравнению с мартом она уменьшилась на 0,5%, а за последние 12 месяцев увеличился на 29,8%.

На фоне средней зарплаты по Украине (13543 грн) и по Киеву (20422) выделяются пять областей-аутсайдеров:

Херсонская – 10 647 грн;

Волынская – 10 777 грн;

Кировоградская – 10 780 грн;

Черновицкая – 10 826 грн;

Черниговская – 11 174 грн.

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Новые поезда на море

С начала лета "Укрзализныця" запустит новые поезда к морю из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска:

с 3 июня – № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ;

с 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ.

Поезд № 204/190 будет отправляться по нечетным числам в 18:50. Прибытие к Геническ – в 3:40. Маршрут также пролегает через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку. В обратном направлении рейс начнет курсировать с 6 июня. Отправление из Геническа в 22:57, а прибытие в Кривой Рог в 7:43.

Поезд № 231/232 будет отправляться по нечетным числам в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 на следующий день. В обратном направлении рейс будет курсировать по четным числам. Отправление в 11:20, прибытие в Ивано-Франковск – в 13:08 на следующий день.

Остановки на маршруте – Новоалексеевка, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовка, Львов.

Напомним, 27 мая сайт "Сегодня" писал о дешевых авиабилеты на курорты и субсидиях через е-сервис.