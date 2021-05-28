Украинцам стали предлагать покупку бензина в онлайне – почему это обман

"Заправки онлайн" оказались разводом / Фото: Reuters/Mohamed Azakir

После постановления Кабмина о регулировании цен на горючее, большинство заправок приостанавливали продажу премиального топлива. За это время сообразительные аферисты нашли способ поживиться. Они стали предлагать купить бензин в онлайне. По такой схеме обманули уже два десятка человек на сумму более 100 тыс гривен, говорится в сюжете "Сегодня".

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Мошенники размещают объявления интернете. Затем они просят у своих жертв задаток – 30-40% от стоимости "заказа", обещают направить водителя на нужную АЗС, а потом пропадают вместе с деньгами.

Сюжет Георгия Маринова Видео: Сегодня

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"Из-за ситуации в стране – один шмурдяк. Поэтому сделал предоплату, после этого мне должны были назвать заправку, на которую нужно подъехать и заправить канистры. Через какое-то время телефон перестал отвечать, деньги списаны. Вот такая неприятная ситуация", – рассказал нам один из потерпевших.

Напомним, к государственному регулированию водители относятся в основном позитивно, но все равно сомневаются в его эффективности. При этом водители жалуются, что АЗС просто отменили скидки, поэтому конечная стоимость топлива не изменилась. Это касается и бензина, и дизеля.