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В Украине задумали ввести ограничения для производителей моющих средств

28 мая, 15:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Разработкой необходимой документации уже занялись в Кабинете министров. Новые правила планируют внедрять постепенно

Моющие средства в Украине могут стать "чище"

Моющие средства в Украине могут стать "чище" / Фото: Wikipedia

Украинских производителей моющих средств могут обязать уменьшить количество фосфатов в составе. В правительстве уже начали разработку соответствующего законопроекта, говорится в сюжете "Сегодня". По сути, это компромисс, ведь полностью запретить фосфаты в моющих средствах не удалось, такая попытка предпринималась в 2019 году.

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Переходить на новые стандарты предлагают постепенно. Предполагается, что новые требования будут распространяться не только на стиральные порошки, но и другие моющие средства, как бытовые, так и промышленные.

Видео: Сегодня

Дискуссии о возможности уменшить количество фосфатов в состав моющих средств идут в Украине уже давно. При этом многие страны в мире уже на законодательном уровне ввели ограничения или полные запреты на использование таких химических соединений.

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В Министерстве защиты окружающей среды надеются, что новое законодательство поможет уменьшить цветение больших рек, а водоканалы станут лучше справляться с очисткой сточных вод.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как выбрать наименее вредный стиральный порошок.

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