Теперь не просто почтовый оператор: "Укрпочта" разрешили купить банк

Укрпочта станет собственником банка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Антимонопольный Комитет Украины разрешил "Укрпочте" купить "Альпари Банк". Ранее почтовый оператор хотел самостоятель предоставлять банковские услуги, но против этого выступил Национальной банк.

Как написал в своем Telegram-канале гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сделку еще должен одобрить Нацбанк.

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По его словам, покупка "Укропчтой" банка поможет сэкономить средства стране, для которой сейчас важна каждая гривня в бюджете

"В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпочта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпочта взялась за эту задачу", – пишет Игорь Смелянский.

Кроме того, в отделениях почтового оператора украинцы смогут получать банковские услуги, а именно:

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переводить деньги:

пополнять банковские карточки.

Впереди всех

В конце мая 2022 года "Укрпочта" выпустила новую военную марку "Русский военный корабль… ВСЕ". В день выпуска ее можно было купить только в отделениях, а потом начались онлайн-продажи.

А теперь разную сувенирную продукцию от "Укрпочты" можно не только в Украине.

Дело в том, что "Укрпочта" стала первой почтой в мире с онлайн-магазином на eBay.

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Ранее мы писали, какую новую услугу запустила "Укрпочта", и рассказывали, что в Украине выпустят марку с изображением Владимира Путина.