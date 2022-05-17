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Укрпочта запустила новую онлайн услугу – что теперь доступно

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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17 мая, 15:11
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Рассказываем, чем теперь могут пользоваться клиенты Укрпочты онлайн
У Укрпочты появилась новая услуга
У Укрпочты появилась новая услуга / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения Укрпочта восстановила некоторые старые услуги, а также создала новые.

Теперь люди смогут оплачивать отправки онлайн. Об этом сообщила прессслужба компании.

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Функция работает с ноутбуками и смартфонами

Отныне оплачивать отправку можно в мобильном приложении с помощью карточного счета.

Пользоваться этой функцией можно не только со смартфона через приложение, но и с ноутбука в личном кабинете Укрпочты.

Кроме того, в пресс-службе напоминают, что за пользование онлайн сервисами почты клиентам предоставляется скидка в размере 5%.

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Что еще позволяет делать приложение

Раньше мы рассказывали, что у мобильное приложение "Укрпочта" можно осуществлять:

  • отслеживание отправлений;
  • оформление отправлений;
  • расчет стоимости отправлений;
  • поиск отделений;
  • поиск почтовых индексов;
  • перевод между картами;
  • перевод с карты в отделение;
  • перевод "С карты на дом".

Также "Сегодня" писали, что Укрпочта напечатает еще 5 млн экземпляров марки с российским военным кораблем.

2,5 тыс. человек – такая нагрузка в секунду на маркетплейс Rozetka было после старта продаж последних 5 тыс. листов с марками "Русский корабль...". Буквально через три минуты, несмотря на перебои с приложением и сайтом, их раскупили. Однако Укрпочта планирует напечатать еще один тираж подобных марок – 5 млн экземпляров.

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Мы также говорили, что в Украине выпустят марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию выберут путём народного голосования онлайн. Читайте и о том, как принять участие в опросе при выборе новой марки.

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