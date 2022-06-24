Тепер не просто поштовий оператор: "Укрпошта" дозволили купити банк

Укрпошта стане власником банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Антимонопольний комітет України дозволив "Укрпошті" придбати "Альпарі Банк". Раніше поштовий оператор хотів самостійно надавати банківські послуги, але проти цього виступив Національний банк.
Як написав у своєму Telegram-каналі гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, угоду ще має схвалити Нацбанк.
За його словами, купівля "Укрпоштою" банку допоможе заощадити кошти країні, для якої зараз важлива кожна гривня в бюджеті.
"В умовах, коли багато відділень банків закрито, немає зв'язку і там працює виключно Укрпошта, дуже важливою є поява сучасних банківських послуг. Укрпошта взялася за це завдання", – пише Ігор Смілянський.
Крім того, у відділеннях поштового оператора українці зможуть отримувати банківські послуги, а саме:
- переводити гроші:
- поповнювати банківські картки.
Попереду всіх
Наприкінці травня 2022 року "Укрпошта" випустила нову військову марку "Російський військовий корабель… ВСЕ". У день випуску її можна було купити лише у відділеннях, а потім розпочалися онлайн-продажі.
А тепер різну сувенірну продукцію від Укрпошти можна не лише в Україні. Справа в тому, що "Укрпошта" стала першою поштою у світі з онлайн-магазином на eBay.
Раніше ми писали, яку нову послугу запустила "Укрпошта", та розповідали, що в Україні випустять марку із зображенням Володимира Путіна.