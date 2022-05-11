Талоны, бодяга, наценка и барыги: как мошенники наживаются на дефиците топлива

Водителям следует быть осмотрительными при покупке топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Дефицит топлива в Украине вызвал много проблем – безумные очереди на АЗС, рост цен и новые мошеннические схемы.

Редакция "Сегодня" собрала информацию о том, каких махинаций следует остерегаться водителям, если они хотят купить топлива во время кризиса.

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Обмен талонов

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что участилась покупка талонов "с рук". Раньше системой талонов пользовались юридические лица, чтобы купить топливо для своих нужд.

"Такое явление было очень распространено и до войны, поскольку многие сети предоставляли крупным покупателям скидки, а те потом перепродавали их "физикам", – объяснил эксперт.

Проблема в том, что очень легко сбыть водителям недействительные талоны. Проверить их можно только на АЗС или в офисе оператора-эмитента. И возмещений за приобретенные таким образом талоны не производят в сетях заправок.

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Продают бодягу

Уже давно некоторые небольшие нефтеперерабатывающие заводы сбывали газовый конденсат с примесями биоэтанола – сжиженного спирта. Этот компонент производится в Украине в больших количествах, но если его добавить слишком много, то может пострадать как двигатель, так и целое авто.

"Если раньше бодяжники достигли неплохих качественных результатов, имея цель обхода налогов, то сейчас вопрос именно в качестве. Есть два отзыва от знакомых об остановке машины и серьезных проблемах с двигателем", – отметил Сергей Куюн.

До войны октан повышали с помощью "растворителей" из Беларуси и России. Иногда в рецепте были и вкрапления бензина А-92. Сейчас этих компонентов в Украине нет или недостаточно.

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Разница в цене

Некоторые сети АЗС наживаются на повышении цен на топливо. Номинально выставляют цены на бензин и дизель в пределах 37-42 грн, как это рекомендовано правительством. Однако фактически продается, например, литр А-95 за 60 грн.

Как рассказывают водители в соцсетях, такую схему заметили на заправке в Полтавской области. Мужчина купил 10 литров по указанной цене в приложении – по 60 грн/л. Однако, когда попросил чек, ему его не захотели отдавать. После длительного спора чек удалось получить, но вместо 600 грн там была указана сумма 395,7 грн.

Чек из заправки, Фото из соцсетей

В этом случае украинцу вернули разницу в размере 205 грн. На место также вызвали полицию – водитель написал заявление. Впрочем, в комментариях к сообщению пользователи отметили, что такие схемы действуют на многих АЗС, иногда они даже вполне прозрачно об этом заявляют.

Эту информацию подтвердил и Сергей Куюн, столкнувшийся с ситуацией лично. Реальные цены на топливо значительно выше за установленные и достигают, в среднем, 53-60 грн/л. Он отметил, что есть честные сети – эти прямо указывают на повышение цен из-за дефицита, другие же, несистемные АЗС, маскируют схему.

Последние устанавливают на стелах или нули, или значение типа 0,99 или 0,1. Это должно указывать на дефицит горючего, но и на наличие остатков.

"На кассе вам предложат купить горючее через приложение или на месте за кэш. По кассе пробивают талоны собственной сети. Цены на 5-20 грн/л дороже "государственных" – 50-60 грн/л", – отметил Куюн.

Некоторые компании реализуют бензин или дизель оптом – от 50 грн/л, хотя на станциях цена не должна быть выше 44,76 грн/л.

Массовая рассылка

Мошенники также активизировались. Теперь они маскируются под популярные сети АЗС и производят массовую рассылку сообщений пользователям. Людям предлагают перейти на сайт, где указано, что на заправке якобы действуют государственные субсидии.

Пользователю предлагают пройти опрос и получить 5000 грн пособия на покупку бензина. Обязательный момент – ввод персональных данных и передать ссылку друзьям. Конечно же, ни денег, ни скидок на реальной заправке обманутый человек не получает, зато мошенники выманивают персональные данные.

Очереди за горючим

Еще одна сомнительная бизнес-схема появилась во время дефицита топлива в Украине. Учитывая, что на АЗС теперь всегда безумные очереди, отдельные люди предлагают за деньги отстоять несколько часов в очереди.

В среднем за час "услуг" просят 200 грн. Если заказать больше часов, то получится дешевле – по 130 грн/час. Некоторые "предприниматели" просят еще по 50 грн "на кофе".

Бензин по объявлению

На сайтах-барахолках также появляются объявления о продаже топлива. Вот только сбывают его по заоблачным ценам. К примеру, литр А-95 в Киеве реализуют по 100 гривен.

При оптовых закупках клиентам делают скидку – вместе с канистрой продают 10 литров бензина за 850 грн. Если хорошо поискать, то можно найти и более дешевые предложения, за 65-70 грн/л.

Ранее "Сегодня" писали, что цены на автогаз резко подскочили во всех сетях заправок после 9 мая. В условиях войны и дефицита топлива качество бензина и дизеля отошло на второй план.