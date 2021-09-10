Сюрприз с тарифами на газ и новый транш от МВФ – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Украинцы на 80% готовы к отопительному сезону, а государство может получить очередной транш МВФ. Коллаж: "Сегодня"

В Министерстве социальной политики разработали пять уровней поддержки пожилых людей, а Украина может получить очередной транш МВФ в первой декаде октября.

Сайт "Сегодня" собрал самые главные новости о деньгах.

Что происходит с долларом: Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 10 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,73 грн;

1 евро – 31,62 грн;

1 злотый – 6,98 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Тарифы на газ

В Украине готовность к отопительному сезону составляет более 80%. Все идет в соответствии с графиками. Кроме того, правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

"Нафтогаз" предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону", – говорится в сообщении.

Украина получит транш от МВФ

Украина может получить очередной транш МВФ в первой декаде октября. Но, у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все, что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год), нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся, должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет – мы с этим не соглашаемся, и это не реализовывается", – отметил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

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Уровни поддержки пенсионеров

В Министерстве социальной политики разработали пять уровней поддержки пожилых людей. Туда входят не только выплаты пенсий, но и гибкие системы обеспечения.

Там выделили такие уровни:

Самый нижний, обеспечиваемый государством уровень, — минимальные пенсионные гарантии (в том числе доплаты и госпомощь).

Страховые пенсии, которые выплачиваются из солидарной системы (трудоспособные граждане своими взносами и налогами содержат нетрудоспособных).

Обязательные накопительные пенсии (в том числе в профессиональной пенсионной системе).

Добровольные пенсионные накопления.

Социальные услуги, субсидии для пенсионеров и тому подобное.

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).