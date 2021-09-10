Сюрприз з тарифами на газ і новий транш від МВФ – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Українці на 80% готові до опалювального сезону, а держава може отримати черговий транш МВФ. Колаж: "Сьогодні"

У Міністерстві соціальної політики розробили п'ять рівнів підтримки людей похилого віку, а Україна може отримати черговий транш МВФ в першій декаді жовтня.

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші новини про гроші.

Що відбувається з доларом: Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 10 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,73 грн;

1 євро – 31,62 грн;

1 злотий – 6,98 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Тарифи на газ

В Україні готовність до опалювального сезону становить понад 80%. Все йде відповідно до графіків. Крім того, уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

"Нафтогаз" пропонує ТКЕ блакитне паливо по 7,42 грн за кубометр в межах трирічного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити за кожним місту та регіоном", – йдеться в повідомленні.

Україна отримає транш від МВФ

Україна може отримати черговий транш МВФ в першій декаді жовтня. Але, у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб отримати транш.

"Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін в закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося, має відповідати вимогам народу України. Якщо немає – ми з цим не погоджуємося, і це не реалізовується", – зазначив глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

Читайте також: В Україні запрацюють криптобіржі і легальні обмінники біткоїна

Рівні підтримки пенсіонерів

У Міністерстві соціальної політики розробили п'ять рівнів підтримки людей похилого віку. Туди входять не тільки виплати пенсій, а й гнучкі системи забезпечення.

Там виділили такі рівні:

Найнижчий, який забезпечувався б державою рівень, – мінімальні пенсійні гарантії (в тому числі доплати і держдопомогу).

Страхові пенсії, які виплачуються з солідарної системи (працездатні громадяни своїми внесками і податками містять непрацездатних).

Обов'язкові накопичувальні пенсії (в тому числі в професійну пенсійну систему).

Добровільні пенсійні накопичення.

Соціальні послуги, субсидії для пенсіонерів тощо.

В Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).