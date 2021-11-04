"Свинство!": украинку возмутила посылка, которую "Новая почта" вручила ее сыну

Клиентка “Новой почты” получила разорванный документ / Фото: Коллаж: Сегодня

На "Новую почту" снова пожаловался клиент, на этот раз почтовый оператор доставил поврежденными документы.

Об этом в Facebook написала женщина с никнеймом Oksana Goroszko.

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По словам клиентки, посылку на почту пошел забирать ее растерявшийся сын и забрал посылку из отделения.

"Спасибо" "Новая Почта" за "качественную" доставку. Разочарованы… если бы не сын пошел забирать, а мама – не приняли бы такое от вас. А он, к сожалению, растерялся, а работники отделения в Отинии (Иванофранковская область) пожали плечами. Короче говоря, свинство. Поищем другую почту", – написала возмущенная женщина и приложила фото.

На фото видно, что от левого угла документа оторван целый кусок вместе с конвертом, а в документе написано что-то на польском.

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Что ответили в Новой почте?

Сотрудники почтового оператора попросили у клиентки прощения и спросили номер накладной, чтобы подробно разобраться в ситуации.

"Искренне извиняемся за данную неприятность. Предоставьте номер накладной, пожалуйста, чтобы мы могли разобраться в ситуации", – написали сотрудники "Новой почты" .

Они также поинтересовались, можно ли восстановить поврежденный документ.

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Новая услуга "Новой почты"

С ноября подключиться к НАК "Нафтогаз" можно в отделении "Новой Почты", сообщил газопоставщик.

Для того чтобы заключить договор на почте, нужно собрать пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев).

А также записать свой EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта – квартиры или дома).

Ранее "Сегодня" уже писали, как клиентка "Новой почты" получила важную посылку с дыркой внутри.

А также рассказывали, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" в красной зоне.