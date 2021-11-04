"Свинство!": українку обурила посилка, яку "Нова пошта" вручила її синові

Клієнтка “Нової пошти” отримала розірваний документ / Фото: Колаж: Сьогодні

На "Нову Пошту" знову поскаржився клієнт, цього разу поштовий оператор доставив пошкодженими важливі документи.

Про це у Facebook написала жінка з нікнеймом Oksana Goroszko.

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За словами клієнтки, посилку на пошту пішов забирати її син, який розгубився і забрав посилку із відділення.

"Дякуємо" "Нова Пошта" за "якісну" доставку. Розчаровані... якби не син пішов забирати, а мама – не прийняли б таке від вас. А він, на жаль, розгубився, а працівники відділення в Отинії (Іванофранківська область) стиснули плечима. Коротко кажучи, свинство. Пошукаємо іншу пошту", – написала обурена жінка та доклала фото.

На світлині видно, що з лівого кутка документа відірвано цілий шматок, разом з конвертом, а в документі було щось написано польською мовою.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники поштового оператора попросили у клієнтки вибачення та запитали номер накладної, щоб детально розібратись у ситуації.

"Щиро перепрошуємо за даний неприємність. Надайте номер накладної, будь ласка, щоб ми могли розібратися в ситуації", – написали співробітники "Нової пошти".

Вони також поцікавились, чи можна відновити пошкоджений документ.

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Нова послуга "Нової пошти"

З листопада під’єднатись до НАК "Нафтогаз" можна у відділенні "Нової Пошти", повідомив газопостачальник.

Для того, щоб заключити договір на пошті потрібно зібрати пакет документів (паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників).

А також записати свій EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта – квартири чи будинку).

Раніше "Сьогодні" вже писали, як клієнтка "Нової пошти" отримала важливу посилку із діркою всередині.

А також розповідали, як працюватимуть "Нова пошта" і "Укрпошта" у "червоній зоні".