Суд по ПриватБанку и пилот "Нафтогаза" и "Новой почты" – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

ПриватБанк выиграл в суде, а "Нафтогаз" и "Новая почта" создали альянс / Фото: Сегодня

Пока бывшие владельцы национализированного ПриватБанка пытаются вернуть время вспять, в "Нафтогазе" и "Новой почте" – работают над настоящим, а в Кабмине – думают о будущем миллионов украинцев.

Накопительные пенсии

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин утвердил создание рабочей группы по введению обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развитию негосударственного пенсионного обеспечения.

По его словам, правительство активно работает над внедрением второго уровня пенсионной системы, предусматривающей снижение налогов, которые сейчас платят украинцы в бюджет. Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться.

Он добавил, что не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии.

Национализация ПриватБанка

Хозсуд Киева закрыл производство по иску бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи банка, в результате которых государство стало владельцем 100% акций ПриватБанка в декабре 2016 года.

Ведущий юрист НБУ Виктор Григорчук объяснил, что, согласно заключительным и переходным положениям Закона № 590-IX, судебные производства в хозяйственных делах по иску бывшего участника банка в случае несоответствия избранных истцом способов защиты требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат закрытию.

А государство как инвестор не может быть лишено права собственности на акции банка и акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

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Водительские права для беженцев

Кабмин разрешил внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украиной территории получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства. Для этого им необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве переселенцев.

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Теперь, чтобы получить права, переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо показать ее отображение в электронной форме на портале "Дія".

Пилот "Нафтогаза" и "Новой почты"

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" и "Новая почта" запустили пилотный проект по смене поставщика газа. В течение июня-июля более 1800 отделений "Новой почты" в отдаленных населенных пунктах будут принимать заявки от клиентов на переход к "Нафтогазу".

Для подачи заявки на смену поставщика газа клиент должен предъявить в отделении "Новой почты" свой EIC-код (16-значный персональный газовый номер квартиры или дома клиента) и пакет оригиналов документов:

паспорт;

ИНН;

документ о праве собственности на жилье;

согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья.

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Из Франека в Ужгород – за 7 часов

"Укрзализныця" анонсировала с 4 июня пересадочное сообщение по маршруту Ивано-Франковск – Стрый – Ужгород и обратно. В Стрый можно будет добраться новым поездом № 807/808 Ивано-Франковск – Киверцы "Прикарпатский экспресс", который будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20 и прибывать в 17:48 в ​​Стрый. Там украинцы смогут пересесть на региональный поезд № 829/830 Львов – Ужгород (отправление в 17:58) и прибыть в ​​Ужгород в 22:22. То есть дорога между административными центрами Прикарпатья и Закарпатья займет семь часов.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал 1 июня о перерасчете пенсий, цене газа и скидках от МАУ.

Также напомним, что Беларусь может прекратить поставки 95-го бензина в Украину: