Субсидии, пенсии и полезные справки: в "Дії" появятся 7 новых услуг

Субсидии – одна из самых популярных среди украинцев услуг / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" появились еще несколько полезных услуг, которые упростят жизнь украинцев. Им не нужно будет посещать госструктуры, стоять в очередях и по несколько дней ждать свои справки.

Об этом на Online Summit сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Дія" уже стала инструментом ежедневной коммуникации между человеком и государством. Сейчас команда Минцифры сосредоточена на социальной сфере, и сегодня представим сверхважные услуги для многих украинцев: пенсии и субсидии. Мы максимально упростили их получение", – пишет министр.

Федоров заявил, что субсидии – одна из самых популярных среди украинцев услуг. Ведь около 2,7 млн украинцев ее получают, а из бюджета на это выделили 104,1 млрд грн.

А теперь получение стало еще проще – не нужно идти в ЦНАП, заполнять заявление, собирать документы и стоять в длинных очередях. Достаточно зайти на портал "Дія", подать заявление и подписать своим КЭП. Процедура занимает около 30 минут и сразу поступает в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, многим субсидию продолжат автоматически.

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О пенсии Федоров рассказал еще до саммита. По его информации, ежегодно 400 тысяч украинцев оформляют пенсию, а почти 900 тысяч подают заявление на ее перерасчете.

На "Дії" теперь это можно сделать в течение 15 минут. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку, сразу попадающую в Пенсионный фонд. Для удобства украинцев, процесс максимально автоматизировали, уменьшили количество полей для заполнения и время рассмотрения заявки.

Также, на портале можно сгенерировать две самые популярные справки ОК-5 и ОК-7. Это выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера. Это документы о трудовом и страховом стаже украинца. Их можно будет сформировать за несколько минут и без лишних бумаг. Необходимая справка сформируется и поступит на вашу электронную почту.

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Что еще есть в "Дії"?

В Украине меняется процедура регистрации места жительства – и теперь не нужно идти в ЦНАП за дополнительным письмом, а можно сделать все онлайн. Там будет отображаться еще один документ – вид о временном/постоянном проживании.

Также программа "Дія" постоянно обновляется, и в нее снова внесли изменения. Теперь можно с ее помощью получить сертификат об выздоровлении и сгенерировать сертификат своего ребенка.

Ранее мы сообщали, что в "Дії" появилась еще одна полезная для украинцев услуга – можно ввести дом в эксплуатацию за несколько минут.