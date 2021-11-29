Субсидії, пенсії та корисні довідки: в "Дії" з'являться 7 нових послуг

Субсидії - одна з найпопулярніших серед українців послуг / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Дії" з'явились ще кілька корисних послуг, які спростять життя українців. Їм не потрібно буде відвідувати держструктури, стояти в чергах та по кілька днів чекати на свої довідки.

Про це на Online Summit повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Дія" уже стала інструментом щоденної комунікації між людиною і державою. Зараз команда Мінцифри зосереджена на соціальній сфері, і сьогодні презентуємо надважливі послуги для багатьох українців: пенсії та субсидії. Ми максимально спростили їх отримання", – пише міністр.

Федоров заявив, що субсидії – одна з найпопулярніших серед українців послуг. Адже, близько 2,7 млн українців її отримують, а з бюджету на це виділили 104,1 млрд грн.

А тепер отримання стало ще простішим – не треба йти у ЦНАП, заповнювати заяву, збирати документи та стояти у довжелезних чергах. Достатньо лише зайти на портал "Дія", подати заяву та підписати своїм КЕП. Процедура займає близько 30 хвилин і одразу надходить до органів соцзахисту, які призначають субсидії.. Крім того, багатьом субсидію продовжать автоматично.

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Про пенсії Федоров розповів ще до саміту. За його інформацією, щороку 400 тисяч українців оформлюють пенсію, а майже 900 тисяч подає заяву на її перерахунок.

На "Дії" тепер це можна зробити за 15 хвилин. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку, яку одразу потрапляє у Пенсійний фонд. Для зручності українців, процес максимально автоматизували, зменшили кількість полів для заповнення та час розгляду заявки.

Також, на порталі можна згенерувати дві найпопулярніші довідки ОК-5 та ОК-7. Це витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера. Це документи про трудовий та страховий стаж українця. Їх можна буде сформувати за декілька хвилин та без зайвих паперів. Необхідна довідка сформується та надійде на вашу електронну пошту.

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Що ще є в "Дії"?

В Україні змінюється процедура реєстрації місця проживання – і тепер не потрібно йти до ЦНАПу по додатковий лист, а можна зробити все онлайн. Там відображатиметься ще один документ – посвідка про тимчасове/постійне проживання.

Також, програма "Дія" постійно оновлюється, і в неї знову внесли зміни. Тепер можна за її допомогою отримати сертифікат про одужання і згенерувати сертифікат своєї дитини.

Раніше ми повідомляли, що у "Дії" з'явилася ще одна корисна для українців послуга – можна ввести будинок в експлуатацію за кілька хвилин.