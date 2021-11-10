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Не только COVID-сертификат. В "Дії" появится еще один документ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
10 ноября, 17:04
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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров
Новая услуга позволит осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала
Новая услуга позволит осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Дії" отображается еще один документ – вид на временное/постоянное проживание в Украине.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Это экспериментальный проект, который позволит осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала.

Отметим, что эта услуга уже доступна тем, кто имеет паспорт в форме ID-карты. А вскоре она станет доступна тем украинцам, которые имеют паспорта в форме книги.

Новые функции в "Дії"

Ранее Михаил Федоров сообщил, что в Украине полностью меняют "философию прописки" и скоро бумажное приложение к ID-карте станет ненужным.

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Отменить хотят и старый штамп в паспорте, вместо этого государство будет интересовать только ваше фактическое место жительства.

Для этого нужно заполнить заявку, которую можно найти в разделе "смена места жительства".

А после этого владелец жилья должен подтвердить его и разрешить зарегистрироваться в жилье.

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"Сегодня" также писали, кто вправе проверять сертификаты о вакцинации.

И сообщали, кого могут уволить за отсутствие справки о вакцинации.

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