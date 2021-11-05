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Штампа в паспорте больше не будет: как зарегистрировать место прописки через "Дію"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
5 ноября, 14:10
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По новому закону в Украине больше не будет бумажного приложения к паспорту. Рассказываем, как теперь зарегистрировать место проживания
В Украине хотят полностью поменять “философию прописки”
В Украине хотят полностью поменять “философию прописки” / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине полностью меняют "философию прописки" и теперь не нужно идти в ЦНАП за дополнительным листом, а сделать все онлайн.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Уничтожаем штамп в паспорте и "бумажку" к ID-карте. Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно отжил свое. Зарегистрировать место жительства можно будет в онлайне", – написал министр.

По словам Федорова, сегодня соответствующий закон в целом приняла Верховная Рада.

Теперь указать свой фактический адрес и получить подтверждение от владельца жилья можно на портале "Дія".

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Заявление обработают всего за одни сутки и теперь украинцам не нужно будет посещать несколько учреждений и ждать целый месяц.

"Оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где вы живете, а не там где живет ваша прописка. Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где вы проживаете", – написал министр.

Как это сделать?

Для этого в приложении нужно выбрать пункт "смена места жительства" и заполнить заявку. После этого владелец жилья должен подтвердить его и разрешить зарегистрироваться в жилье.

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После этого все процессы происходят автоматически – данные начинают отображаться в реестре.

Федоров рассказал, что сейчас услуга доступна в 7 городах и в экспериментальном формате, но вскоре будет доступна всем.

Новые услуги в "Діє"

Вскоре в Украине появятся электронные сертификаты о выздоровлении от коронавируса и доступны они будут в приложении "Дія".

Документ будет действовать 90 дней, а внести данные о выздоровлении в систему должен врач.

После внесения данных сгенерировать сертификат можно в течении 15 дней.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что делать если в приложение не подтягиваются водительские права.

А также писали, что в "Діє" появился детский СOVID-сертификат.

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