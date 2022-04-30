Стоят в очередях с ночи: на АЗС выстроились десятки авто, водителей не пугают даже цены

К АЗС выстроились километровые очереди из авто / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В больших городах Украины начала ощущаться нехватка горючего. Водители отстаивают километровые очереди, чтобы купить топливо, которое сбывают иногда по 40 гривен за литр.

Редакция "Сегодня" собрала информацию о ситуации на заправках 30 апреля.

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Самые большие очереди на АЗС, похоже, в Киеве. На заправках сбывают бензин А-95 по 35,8 грн./л. Дизель есть не повсюду, а в некоторых сетях его продают по 40,59 грн/л.

На заправках также действуют ограничения – не выдают более 10 литров горючего в одни руки.

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Это не останавливает владельцев авто, стоящих с 5 утра в очередях на десятки авто, некоторые занимали место еще с ночи.

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Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия в соцсетях. Между некоторыми водителями на эмоциях возникают конфликты за место в очереди, иногда доходит до повреждения чужого автомобиля.

Дефицит топлива

Рынок горючего в Украине претерпевает колоссальные изменения из-за войны. По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, в связи с госрегулированием цен, в частности, мелкие операторы не могут завозить топливо из Европы.

"Большие поставщики законтрактовали достаточное количество горючего, но не могут его завезти из-за нехватки локомотивов и вагонов. Проблему частично могли бы решить мелкие трейдеры, которые могут покупать небольшие партии в ЕС и завозить сюда бензовозами, но столкнулись с тем, что не могут продавать его дешевле цен, установленных Кабмином", – пояснил эксперт.

Сейчас ситуация сложилась так, что из-за дефицита одной марки горючего возникает спрос на других вид. Если бы не было бензина, то автогаз подешевел бы до 23-23 грн за литр.

Цены бьют рекорды

Каждый день на АЗС дорожает бензин, дизель и автогаз. Иногда подорожание всего на несколько копеек за литр, иногда свыше гривны. Недавно в сети подвезли А-95+, сбывают по 36,41 грн/л. Обычный А-95 оценивают по 34,57 грн/л в среднем.

Цены на дизель достигают 40,65 грн/л. Автогаз можно купить не всюду, а пиковые показатели установили на уровне 39,29 грн/л.

В Министерстве экономики знают о ситуации и обещают, что дефицит исчезнет ориентировочно через неделю. Однако украинцев уже предупредили о подорожании на заправках.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, это связано с прицельным уничтожением российскими войсками украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ. Компании переориентируются на рынок в Западной Европе, но логистика более сложная и более дорогая, используют несколько видов транспорта для доставки.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что из украинских заправок может исчезнуть популярный вид горючего. В некоторых сетях тоже начали продавать новый вид бензина.