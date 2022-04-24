Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

На украинских АЗС появился новый вид бензина: чем он отличается от обычного топлива

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 17:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме экологичности, бензин улучшает работу двигателя авто
Украинцам предлагают заправлять авто эко-бензином
Украинцам предлагают заправлять авто эко-бензином / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Несмотря на довольно нестабильную ситуацию с горючим в Украине из-за войны, на некоторыех украинских АЗС появляются новые виды бензина. Так, с недавних пор украинские водители могут заправлять свои автомобили бензином марки А-95 ЕСО.

Об этом сообщает сеть автозаправочных комплексов BVS на своей странице в социальной сети Facebook.

Реклама

Новый вид топлива состоит из бензина марки А-95 и биоэтанола. У бензина есть сразу несколько преимуществ по сравнению с традиционными видами горючего, а именно:

  • высокая детонационная стойкость, благодаря чему двигатель машины работает плавно;
  • улучшенный процесс сгорания горючего;
  • чистота в камере сгорания и увеличенный интервал замены моторных смазок;
  • экологичность.

Ситуация на рынке горючего

В начале весны украинское правительство отменило акциз и снизило до 7% НДС на моторные топлива. Эксперты отмечают, что благодаря таким решениям удалось предотвратить дефицит и существенный рост цен на горючее. Украинцы теперь будут ежемесячно экономить более 4,5 млрд грн.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что малые и средние компании отказываются поставлять товары на восток страны, потому что это невыгодно. Чистая прибыль компаний составляет от 0,9 до 1,8 грн/л горючего.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что будет если смешать бензин А-92 и А-95 в одном авто, и узнавали цены на горючее в США.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,83 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять