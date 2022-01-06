Стоит как оливковое: в Украине подорожало подсолнечное масло

В одном из супермаркетов подсолнечное масло продают по 73,99 грн/0,9 литра / Фото: Коллаж: Сегодня

Подсолнечное масло в Украине сравнялось в цене со стоимостью демократичных марок оливкового.

На это в Facebook обратил внимание журналист Егор Чечеринда.

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Он совершил покупку в одном из украинских супермаркетов и показал в чеке, сколько пришлось заплатить.

Цены составили:

на итальянское оливковое масло Santolino – 89,99 грн/литр;

на украинское подсолнечное масло "Чумак" – 73,99 грн/0,9 литра, а 1 литр будет стоить 82,21 грн.

Фото: facebook.com/checherynda

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Он обратил внимание на то, что подсолнечное масло изготавливает в Полтаве, откуда в Киев ехать около 300 км. А оливковое в итальянском Бари, откуда в украинскую столицу – 2 650 км.

"Об уплаченной на границе пошлине и разнице в заработных платах работников, изготовивших это масло в Баре и Полтаве – я лучше умолчу. Как и о том, на сколько именно подсолнечник дешевле оливок", – написал журналист.

Что с ценами?

В Украине самые высокие в Европе цены на подсолнечное масло – цена отличается на 26-30%. По данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года цена подсолнечного масла увеличилась на 61,2% против аналогичного периода 2020-го.

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Отметим, что Украина – один из крупнейших производителей и экспортеров масла в мире.

Ранее мы сообщали, что в Украине за 2021 год на 21% вырос индекс стоимости оливье, поскольку в стране наблюдается рост цен почти на все категории товаров.

Напомним, в супермаркетах и на рынках с начала 2021 года в 2,6 раза подорожали овощи "борщового набора".