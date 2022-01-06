Коштує як оливкова: в Україні подорожчала олія

В одному із супермаркетів соняшникову олію продають по 73,99 грн/0,9 літра / Фото: Колаж: Сьогодні

Соняшникова олія в Україні зрівнялася в ціні з вартістю демократичних марок оливкової.

На це у Facebook звернув увагу журналіст Єгор Чечерінда.

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Він здійснив покупку в одному з українських супермаркетів та показав у чеку, скільки довелося заплатити.

Ціни склали:

на італійську оливкову олію Santolino – 89,99 грн/літр;

на українську соняшникову олію "Чумак" – 73,99 грн/0,9 літра, а 1 літр коштуватиме 82,21 грн.

Фото: facebook.com/checherynda

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Він звернув увагу на те, що соняшникова олія виготовляє в Полтаві, звідки до Києва їхати близько 300 км. А оливкове в італійському Барі, звідки в українську столицю – 2 650 км.

"Про сплачене на кордоні мито і різницю в заробітних платах працівників, які виготовили цю олію в Барі та Полтаві – я краще змовчу. Як і про те, на скільки саме соняшник дешевший за оливи", – написав журналіст.

Що із цінами?

В Україні найвищі в Європі ціни на олію – вартість відрізняється на 26-30%. За даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року ціна олії збільшилася на 61,2% проти аналогічного періоду 2020-го.

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Зазначимо, що Україна – один із найбільших виробників та експортерів олії у світі.

Раніше повідомляли, що в Україні за 2021 рік на 21% зріс індекс вартості олів'є, оскільки у країні спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів.

Нагадаємо, у супермаркетах та на ринках з початку 2021 року у 2,6 раза подорожчали овочі "борщового набору"