Starlink в вагоне: когда Укрзализныця планирует установить спутниковый интернет в поездах

Спутниковым интернетом можно будет воспользоваться во время путешествия / Фото: Коллаж: Сегодня

Укрзализныця успешно завершила тестирование пилотного проекта по установке Starlink в поездах.

Как рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью Liga.Tech, запустить спутниковый интернет в поездах планируют до конца 2022 года.

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Во время тестов на железной дороге украинские специалисты связались с коллегами из Starlink и показали им, как используют инновацию от Илона Маска.

По словам Юрия Щигля, по техническим характеристикам спутниковый интернет не должен работать на таких скоростях. Однако украинским железнодорожникам удалось завершить эксперимент успешно.

Starlink в Украине

В начале июня украинская компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию от оператора. В нашей стране теперь будет представительство компании SpaceX.

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По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, компания стала первым номером в Реестре поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг.

Starlink – это глобальная спутниковая система. Она обеспечивает высокоскоростной интернет в тех местах, где к нему не было доступа. Для этого на орбите планеты Земля находятся более 1500 спутников.

Чтобы получить доступ к такому интернету, необходима наземная станция. Это специальная тарелка, которую устанавливают в месте, где сигналу ничего не мешало бы, например, на крыше. Далее тарелка подключается к Wi-Fi роутеру с помощью специального кабеля и управляется благодаря приложению на смартфоне.

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После полномасштабного вторжения РФ Украина получила "зеленый свет" от Илона Маска на использование новейшей технологии. От разных стран, компаний и организаций нам поступило 12 тыс. терминалов Starlink.

Спутниковый интернет помог стабилизировать телекоммуникационную инфраструктуру страны, которую систематически атакуют российские хакеры в условиях войны. В период военного положения в Украине системой могут воспользоваться все желающие.

"Сегодня" ранее писали, что оператор мобильной связи Vodafone внезапно повысил тарифы с 1 июля, а также рассказывали о повышении тарифов на перевозку грузов Укрзализныцей.