"Укрзализныця" отменяет некоторые поезда — что случилось

Отменяют рейсы по техническим причинам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" временно отменила некоторые пригородные поезда. Как утверждают в компании, это связано с техническими причинами.
Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".
Так, 26 июня не будет курсировать поезд 6074 Шевченко – Гребинка, 6069 Гребинка – Шевченко.
Среди других изменений в этот день:
- поезд 6063 Гребинка – Шевченко будет отправляться в Золотоношу;
- поезд 6070 Шевченко – Гребинка отправляется из Золотоноши.
27 июня отменяются следующие рейсы:
- 6064, 6070, 6074 Шевченко – Гребинка;
- 6074, 6061, 6063, 6069 Гребинка – Шевченко.