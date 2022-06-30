Starlink у вагоні: коли Укрзалізниця планує встановити супутниковий інтернет у потягах

Супутниковим інтернетом можна буде скористатись під час подорожі / Фото: Колаж: Сьогодні

Укрзалізниця успішно завершила тестування пілотного проєкту зі встановлення Starlink у поїздах.

Як розповів голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь в інтервʼю Liga.Tech, запустити супутниковий інтернет у потягах планують до кінця 2022 року.

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Під час тестів на залізниці, українські фахівці зв’язалися з колегами зі Starlink та показали їм, як використовують інновацію від Ілона Маска.

За словами Юрія Щигля, за технічними характеристиками супутниковий інтернет не повинен працювати на таких швидкостях. Однак українським залізничникам вдалося завершити експеримент успішно.

Starlink в Україні

На початку червня українська компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію від оператора. В наші країні тепер буде представництво компанії SpaceX.

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За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, компанія стала першим номером у Реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

Starlink – це глобальна супутникова система. Вона забезпечує високошвидкісний інтернет у тих місцях, де до нього не було жодного доступу. Для цього на орбіті планети Земля перебувають понад 1500 супутників.

Щоб отримати доступ до такого інтернету, потрібна наземна станція. Це спеціальна тарілка, яку встановлюють у місці, де б сигналу нічого не заважало, наприклад, на даху. Далі тарілка підключається до Wi-Fi роутера за допомогою спеціального кабелю та керується завдяки програмі на смартфоні.

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Після повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала "зелене світло" від Ілона Маска на використання новітньої технології. Від різних країн, компаній та організацій до нас надійшло 12 тис. терміналів Starlink.

Супутниковий інтернет допоміг стабілізували телекомунікаційну інфраструктуру країни, яку систематично атакують російські хакери в умовах війни. На період воєнного стану в Україні системою можуть скористатися всі охочі.

"Сьогодні" раніше писали, що оператор мобільного зв’язку Vodafone раптово підвищив тарифи з 1 липня, а також розповідали про підвищення тарифів на перевезення вантажів Укрзалізницею.