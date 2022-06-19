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Vodafone внезапно повысил тарифы – сколько будут платить украинцы с 1 июля

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 июня, 17:27
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Мобильный оператор начал рассылать пользователям сообщения об изменении тарифов
Украинцы будут платить больше за мобильную связь
Украинцы будут платить больше за мобильную связь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 июля ряд клиентов мобильного оператора Vodafone ждут не слишком приятные изменения – компания объявила о повышении цен по некоторым тарифным планам.

Интересно, что отдельной новости на сайте о нововведениях не было, но на странице каждого тарифа информацию дополнили и начали рассылать сообщения абонентам.

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Образец сообщения, которое получили пользователи Vodafone
Образец сообщения, которое получили пользователи Vodafone / Фото: "Сегодня"

Увеличивают тарифы украинцам, пользующимся тарифами из серии Vodafone SuperNet. Цены изменились так:

  • Vodafone SuperNet Turbo со 100 грн/мес. до 125 грн/мес.;
  • Vodafone SuperNet Start со 125 грн/мес. до 140 грн/мес.;
  • Vodafone SuperNet Pro со 180 грн/мес. до 205 грн/мес.;
  • Vodafone SuperNet Unlim с 260 грн/мес. до 300 грн/мес.;
  • Joice со 120 грн/мес. до 135 грн/мес.

В то же время, клиентам предлагают немного большие объемы услуг в каждом пакете: больше гигабайт в интернете и звонков по Украине. А вот безлимит на мессенджеры (услуги "Обмен минут" и "Множество разговоров") станет недоступным с 1 июля.

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Если у пользователя подключена услуга "Год без абонплат", стоимость тарифа не изменится до истечения срока действия услуги. После его завершения тариф изменится на актуальный.

Сообщения на сайте мобильного оператора
Сообщения на сайте мобильного оператора / Фото: скриншот

Кроме того, с 1 июля оператор изменяет условия предоставления услуг международной связи. Звонки в Россию и Беларусь будут оцениваться по 25 грн за минуту, а SMS – по 3 грн за штуку. Для звонков в Польшу будет действовать услуга "Безлимит за границу" (T-Mobile/Heyah), а "Спецтариф для звонков за границу" перестанет действовать.

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Объяснение от оператора

В соцсетях клиенты возмущены повышением стоимости тарифных планов. Представители Vodafone объяснили свое решение тем, что после полномасштабного вторжения РФ подключали бесплатные услуги 13 млн. абонентов в горячих точках.

"Нашим приоритетом остается обеспечение связи. Компания несет огромные потери из-за войны – ежедневно мы восстанавливаем десятки поврежденных объектов сети, давая миллионам людей возможность держать связь с родными". , – отметили они.

Мобильный оператор резюмировал, что повышение тарифов поможет поддерживать стабильную работу сети.

Объяснение компании
Объяснение компании / Фото: скриншот

Тариф с "суперсилами"

Оператор мобильной связи "Киевстар" создал новый тариф с интересным названием "LoveUA". Запустили его с 6 июня для абонентов, обслуживаемых на условиях предоплаты.

Новинка полезна тем, кто нуждается в много звонках на номера разных сетей Украины. Контракт предусматривает 1200 минут для звонков на любые фиксированные и мобильные сети в Украине. Когда они истекут, доступны безлимитные звонки на номера "Киевстар".

В тариф включено 15 ГБ мобильного интернета, безлимитный доступ к сервисам для видеозвонков, приложениям для образования, социальным сетям и популярным мессенджерам.

К основному тарифу можно подключить две "суперсилы" – дополнительные услуги, подстроенные под нужды абонента. Например, SMS, дополнительные минуты, интернет, телевидение и т.д.

"Сегодня" ранее писали, что "Киевстар" с 1 июня закрыл три популярных услуги, а также рассказывали об общей услуге "Дії" и lifecell.

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