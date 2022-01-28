Сроки поджимают? Когда нужно заплатить налоги на недвижимость и доходы

Когда нужно заплатить налоги и подать декларации в этом году / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В 2022 году украинцы должны уплатить налоги за квартиру, с полученных дополнительных доходов, а ФЛП также обязаны подать декларации.

Один из местных советов получил объяснения от Налоговой службы о том, до какого момента необходимо это сделать.

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Крайний срок подачи декларации

Физическим лицам предпринимателям необходимо подать декларации в Налоговую службу до 9 февраля 2022 года.

В том случае, если ФЛП получает доходы не только от своей предпринимательской деятельности, то их необходимо задекларировать в феврале. Это не касается тех ФЛП, которые находятся на упрощенной системе.

Те граждане, которые зарабатывали на независимой профессиональной деятельности должны подать свои декларации до мая.

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Обычно, крайний срок устанавливается до 1 мая, но из-за выходного его сдвинули до 3 числа.

Когда платить за недвижимость

Если квартира в которой вы живете по площади больше 60 квадратных метров и принадлежит только одному человеку, за так называемые "лишние" метры придется заплатить ежегодный налог.

Для домов лишние метры начинаются со 120 квадратов. Платежки за недвижимость придут до июля по месту регистрации.

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Если вы имеете налоговую скидку, то заплатить можно до конца года.

Вернуть часть своих налогов можно в том случае, если вы тратили деньги на:

выплату процентов по ипотеке;

аренду жилья ( только для лиц со статусом переселенца);

медуслуги.

Подать декларацию в таком случае нужно до 31 декабря 2022 года.

Когда платить налоги

Физлица предприниматели должны заплатить до 21 февраля по результатам поданной в Налоговую декларации.

Те, кто зарабатывает на на независимой профессиональной деятельности должны успеть до 1 августа 2022 года.

За "лишние" квадратные метры нужно заплатить до сентября 2022 года.

Налог на недвижимость

Ранее мы писали, что с 1 января в Украине вырос размер налога на недвижимость в связи с тем, что в стране выросла минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Таким образом, в 2022 году налог на недвижимость составит 97,5 грн за 1 квадратный метр.

"Сегодня" также писали, как получить налоговую скидку на образование и рассказывали, кому придется платить налог за авто.