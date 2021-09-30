"Северный поток – 2" под угрозой: когда США могут ввести новые санкции

Против "Северного потока-2" могут ввести новые санкции / Фото: Коллаж: Сегодня
США могут ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", который сейчас ожидает решение о сертификации, уже в декабре.
Об этом заявил экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт, передает Укринформ.
"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации "Северного потока-2", - заявил Берт.
Он считает, что уже в октябре конгрессмены будут обсуждать вопрос введения санкций против газопровода, а вето со стороны президента США Джо Байдена будет маловероятным.
США поддержали поправки в оборонный бюджет
23 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток – 2".
Как отметил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, Украина продолжает убеждать администрацию США в необходимости срочного введения санкций в отношении "Северного потока-2".
При этом он уточнил, что Украина ведет работу с Конгрессом США, "чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций".
Польская газовая госкомпания PGNiG будет участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Польская сторона будет доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода.
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- Напомним, что строительство российского газопровода "Северный поток – 2" было завершено 10 сентября 2021 года. Россия неоднократно заявляла, что газопровод должны запустить уже в этом году, но дата начала работы постоянно откладывалась.
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