С угрозами забирают последнее: как коллекторы игнорируют военное положение в Украине

Часто коллекторы звонят людям с угрозами / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения по рекомендации Нацбанка украинские банки ввели кредитные каникулы для своих клиентов. Одно из условий – в этот период клиенты могут вернуть средства тогда, когда смогут, и за это не будут начисляться штраф, пеня или другие платежи, как в мирное время.

Однако микрофинансовые организации решили не соблюдать рекомендации НБУ и имеют свои жесткие методы. "Сегодня" расскажет, как из украинцев выбивают деньги во время военного положения.

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Есть и угрозы, и кража данных

На ресурсе "Минфин" мы просмотрели отзывы о самых популярных в Украине микрофинансовых организациях. Наиболее часто встречающаяся жалобы, которые касаются начисления больших процентов.

"Мародеры, просто... Я хочу выполнить свои обязательства и оплатить кредит. Частично уже погасила 1750 гривен. А они столько же и насчитали процентов!" – говорится в одном из отзывов.

Также людям приходят угрозы.

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"Сегодня поступил звонок от сотрудника компании с угрозами, что если я до 15 апреля не закрою ссуду, то они примут определенные меры. Никто даже слушать не хочет, что в стране военное положение. Я являюсь постоянным клиентом, всегда вовремя платила ссуды, и от настоящего кредита не отказываюсь. Но на данный момент оплатить не могу. Буду оплачивать маленькими частями. Но сотрудники компании не хотят ничего слышать, а угрожают прямым текстом", – написала женщина.

Кроме того, некоторые компании уведомили клиентов, что прекращают начислять проценты. Но впоследствии решение неожиданно изменилось.

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Некоторые уплатили кредит, однако в личном кабинете пользователя это не отображается. Кроме того, человеку засчитывается задолженность, а от компании приходят угрозы.

Жалобы есть и на то, что организации распространяют личные данные клиентов.

"Пару недель звонят из этой шараги по поводу долга какого-то мужика, которого я не знаю! Направили на Вайбер его фото с паспортом, позвонили даже моей маме! На умные аргументы, что мы этого человека не знаем, не реагируют, продолжают звонить. Интересно, откуда они воруют телефоны и личные данные, если за всю жизнь я никогда не брала никаких займов и с подобными компаниями не связывалась", – говорится в одном из отзывов.

Что делать, если вы пострадали от микрофинансового учреждения

Ранее мы рассказывали, что если вы пострадали от финансового учреждения, выдающего микрокредиты, и считаете, что это грубое нарушение с его стороны, то сразу следует обращаться к Нацбанку Украины, подав жалобу о нарушении договора МФЛ.

Это можно сделать как с помощью электронной почты nbu@bank.gov.ua, так и по номеру горячей линии 0 800 505 240.

А жалоба о ненадлежащем поведении коллекторов должна рассматриваться прокуратурой.

Как не попасть впросак с такими организациями, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, кто во время действия военного положения в Украине и каким способом наживается на украинцах, и кто и какую финансовую помощь может получить от государства во время войны.