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"Ваше горе нас не интересует": кто в Украине больше всего нажился на войне

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 13:47
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Рассказываем, кто во время действия военного положения в Украине и каким способом наживается на украинцах
Даже во время войны люди находят способ нажиться
Даже во время войны люди находят способ нажиться / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения по всем регионам Украины люди замечали спекуляции, мошеннические схемы и другие обманы. Некоторые, несмотря на сложное время, пытаются заработать как можно больше денег.

"Сегодня" расскажет о таких случаях и тех, кто наживается на войне больше всего.

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Спекуляции от владельцев магазинов

Власти Украины в условиях военного времени приравняли спекулянтов к мародёрам и установили государственное регулирование цен на продукты первой необходимости.

"Лица, которые сейчас продают хлеб и другие продукты питания в 2-3 раза дороже, будут нести юридическую ответственность. Это приравнивается к мародерству", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Однако это не остановило некоторых предпринимателей. Еще в начале марта люди в разных городах Украины заметили безумный необоснованный рост цены на продукты.

Например, в соцсетях появились сообщения, что в центральном магазине Николаева вареную колбасу продавали за 523 грн за кг. А это, по словам местных, вполовину дороже обычной цены. В Ковеле хлеб продавали по 50 грн, а по Украине цены на гречку выросли до 70 грн за 800 гр.

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В Госпродслужбе рассказали, что с 23 февраля по 4 апреля проводились ценовые наблюдения. После них служба подытожила, что цены на почти все продовольственные товары с конца февраля до начала апреля существенно повысились. В частности, есть следующие данные:

  • на хлеб пшеничный цена выросла на 28,5%;
  • хлеб ржано-пшеничный – 12,5%;
  • крупу гречневую – 25,5%;
  • макаронные изделия – 24,5%;
  • масло подсолнечное – 11,9%;
  • лук репчатый – 27,2%.

Спекуляции с долларом на черном рынке

Официальный курс доллара в Украине заморожен с 24 февраля на уровне 29,25 грн, но банки и обменники продают валюту по собственному курсу.

В начале апреля мы рассказывали, что работа легальных обменных пунктов ограничена в продаже наличной валюты, большинство предложений сконцентрировано на черном рынке. По состоянию на 5 апреля в таких обменниках курс колебался от 31,2 грн/долл. до 37 грн.

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Средний курс продаж на черном рынке по состоянию на 12 апреля составил 32,46 грн/долл, а курс покупки – 32,06 грн/долл. Самый низкий курс продажи доллара среди предложений – 32,1-32,3 грн, а верхняя планка доходила до 34 грн.

Спекуляции были и с наличными. "Сегодня" писали, что жители Бердянска получили социальные выплаты на банковские карты. Многие решили снять наличные деньги на свои нужды, но в городе ее катастрофически не хватало.

Не во всех магазинах можно купить товары с помощью банковских терминалов. А работающие в городе банки не успевают всех обслужить. Поэтому в Бердянске начало процветать обналичивание электронных денег частными лицами. Однако за такую услугу клиентам придется платить проценты.

"Когда мамочка получает на карту 860 грн "детских" и вынуждена с них отдать 15-20% за обналичивание, это называется "наживаться на войне", – отметили в Бердянском горсовете.

Украинцы постоянно становятся жертвами мошенников

Злоумышленники орудуют во всех областях. Например, в западных регионах страны из людей пытаются выманить деньги, когда они ищут жилье в аренду. В общем есть много махинаций с жильем, а также якобы перевозкой женщин с детьми за границу, которые бегут от войны.

"Сегодня" также писали, что киберполиция зафиксировала новый вид мошенничества в Украине, активно распространяющемся в последнее время. Как наживаются на украинцах, читайте здесь.

Деньги зарабатывают и на почтовых марках

Общий тираж легендарных марок с фразой "Русский военный корабль, иди нах*й" крымчанина Бориса Гроха составляет один миллион. Выпустили и 20 тысяч тематических конвертов. Марки для внутреннего использования – номиналом F (23 грн), а для отправки за границу – W (1,5 доллара) .

После того как марки поступили в продажу, поднялся настоящий ажиотаж. Перед почтовыми отделениями выстроились очереди больше, чем за новой моделью iPhone.

Одним из первых начал сбывать актуальную продукцию тернополянин Виктор. Он обнародовал объявление еще 12 апреля. Просил за "национальный" блок 240 грн, за "международный" – 400 грн. Затем, с учетом конкуренции, еще раз его продублировал 14 апреля.

Киевлянка Дарья готова продавать легендарные марки поштучно – по 60 грн. Желающие купить целый блок вынуждены будут отдать за него 360 грн соответственно.

За сколько еще сбывают известные марки украинцы, читайте в нашем материале.

Читайте также статьи "Сегодня" о том, кто и какую финансовую помощь может получить от государства во время войны, и почему киевляне сдают жилье в аренду за полцены и сколько это будет продолжаться.

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Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
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+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
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