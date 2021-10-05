Рынок топлива: "черный понедельник" для автомобилистов

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Первый понедельник октября стал "черным" для автомобилистов: цены на бензин и дизтопливо быстро пошли вверх после небольшого удешевления в конце сентября. Да и сжиженный газ не торопится дешеветь, наоборот, едет его ползучее подорожание.

Почему топливо снова дорожает, что будет с ценами на горючее к середине октября, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Вчера Минэкономики опубликовало новые рекомендуемые (по факту – директивные) предельные розничные цены на топливо. Они оказались выше предыдущих: на бензин на 33 коп./л, на дизтопливо – на 64 коп./л. Теперь цена бензина не должна превышать 31,50 грн/л, дизтоплива – 30,23 грн/л. Впервые литр дизеля стоит дороже 30 гривен.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

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Всю неделю стоимость дизтоплива постепенно повышалась почти во всех областях в соответствии с предыдущими рекомендациями Минэкономики. Цены выросли на 10-28 коп., а рекорд недели установила Одесская область – рост сразу на 90 коп./л! Но в трех областях дизель подешевел из-за избытка предложения: в Кировоградской – на 9 коп./л, в Днепропетровской – на 29 коп./л, в Запорожской – на 58 коп./л. Вчера после того как власти разрешили еще поднять цены, произошел новый рывок цен (подробнее см. ниже).

Бензин, несмотря на то, что Минэкономики рекомендовало снизить на него цены, также всю неделю дорожал почти во всех областях, подбираясь к разрешенным министерством пределам. В большинстве регионов бензин подорожал на 6-15 коп./л, лишь в Одесской области цены выросли на 93 коп./л, максимально приблизившись к рекомендованным.

Цены росли в сетях среднего и нижнего ценового сегмента, где они заметно ниже предельных. А премиум-сети, торгующие по высоким прайсам, снизили цены еще неделю назад до максимально разрешенных (на бензин – 31,17 грн/л). Лишь в трех областях цены на бензин заметно упали: в Херсонской – на 30 коп./л, в Кировоградской – на 49 коп./л, в Днепропетровской – на 58 коп./л.

Вчера после публикации новых предельных цен от Минэкономики, цены на бензин снова взлетели до максимальных у премиум-сетей и повысились еще у нескольких сетей в среднем и эконом-сегменте (подробнее см. ниже).

Автогаз ползуче дорожал всю неделю: цены выросли в большинстве регионов на 6-10 коп./л. Самое большое подорожание на Львовщине – 20 коп./л. Лишь в Киеве средние цены снизились на 3 коп./л.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве.

А-92, дизтопливо и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 30,32 грн/л, ДТ – 29,91, газ – 18,13 грн/л. А бензин А-95 – в столице: 31,10 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 – 28,28 грн/л, А-95 – 29,26 грн/л, на ДТ – 27,98 грн/л. Сумщина – единственный регион, где дизель пока дешевле 28 грн/л.

Газ самый дешевый в Киеве – 17,34 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензину А-92 и по дизелю, и увеличился по А-95 и автогазу. По А-92 разброс составляет 7,2% (2,04 грн/л), было 7,3%, по А-95 – 6,3% (1,84 грн/л), было 6%, по дизелю – 6,9% (1,93 грн/л), было 7,2%, по газу – 4,6% (0,79 грн/л), было 4,4%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,17 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,01 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,70 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,85 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главный толчок для роста цен в рознице дали свежие расчеты Минэкономики, опубликованные 4 октября.

"Если неделю цены плавно росли за счет корректировки в тех сетях, которые не сразу их повысили, то теперь бензин в одночасье подорожал в премиум-сегменте на 1%, дизель – на 2%, – подсчитал Геннадий Рябцев. – Рост цен арифметически оправдан, так как нефть за месяц подорожала на 10 долларов за баррель, почти до 82 долларов, и эта цена уже дошла до топлива, которое из нее произвели".

Сергей Куюн уточнил, какие розничные сети вчера уже откорректировали цены на бензины и дизтопливо.

На WOG и ОККО бензины А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. ДТ – на 64 коп./л, до 30,23 грн/л. Кроме того, на 0,2-1 грн/л дизтопливо подорожало в сетях Marshal, Green Wave и "Авантаж 7"

"За 4 октября средняя цена А-92 по Украине выросла на 11 коп./л, до 29,17 грн/л, А-95 — на 7 коп./л, до 30,01 грн/л, цена дизтоплива — до 28,70 грн/л (+14 коп./л)", – констатировал Сергей Куюн.

Эксперт также объяснил, почему росли, а не снижались цены на бензин. У большинства розничных сетей они на 1-1,5 грн/л ниже, чем рекомендованные Минэкономики, прежде всего на А-92. Поэтому трейдеры их начали повышать с учетом более дорогих закупок в опте, чтобы не терять заработок.

"За неделю цены на мелкооптовые партии дизтоплива выросли на 44 коп./л (+1,74%), на бензины — на 5–8 коп./л, или на 0,24%, Cтоимость спотовых (сегодня на завтра) контрактов на дизтопливо в Европе поднялась на 25-26 долл./т (более 4%), на бензины – на 40 долл./т (на 6%). Вести из Европы продолжили толкать украинский рынок вверх", – анализирует Сергей Куюн.

Артем Куюн объяснил, почему продолжает дорожать автогаз.

"После того как трейдеры перешагнули психологический барьер стоимости в 18 гривен за литр, продолжается корректировка цен у тех сетей, которые еще не повысили цены. В основном это сети-дискаунтеры. За счет этого средняя цена по регионам повысилась на 6-10 коп./л. Но разница между сетями достигает 1,5 грн/л: от 18,48 грн в премиум сегменте до 17 грн в нижнем сегменте".

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн и Геннадий Рябцев ожидают, что до конца недели продолжится повышение цен на бензин и дизтопливо в тех сетях, которые их не откорректировали 4 октября.

"Потенциал составляет 50 коп./л и более, как по бензину, так и по дизелю", – уточнил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн добавил, что тренд на подорожание нефтепродуктов – длительный, так как нефть устойчиво дорожала последние три месяца. Поэтому, заправившись сегодня бензином или дизелем про запас, можно в будущем сэкономить.

Артем Куюн говорит, что ситуация на рынке автогаза сейчас сложно прогнозируемая. Предпосылок для роста цен в рознице нет, так как в опте они стабильны. На неделе, по его словам, цены не изменятся, а вот во второй половине октябре не исключено небольшое снижение, если в Украину поступит дешевый газ из РФ, которого там сейчас избыток на фоне снижения потребления.

Какие еще важные события произошли в Украине 4 октября, смотрите в сюжете.