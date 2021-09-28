Рынок топлива: автогаз рекордно подорожал, зато бензин дешевеет

Цена газа "взяла" рубеж 18 грн и не собирается останавливаться

/ Фото: Сегодня

Для автомобилистов две новости: хорошая и плохая. Те, кто заправляются бензином – могут немного сэкономить, так как цены на него пошли вниз. А вот экономным, которые ездят на более дешевом сжиженном газе, придется раскошелиться – стабильные с начала сентября ценники на стелах в одночасье преодолели психологический рубеж 18 гривен за литр и, похоже, это не предел.

Что будет с ценами на горючее, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Реклама

Читайте также: Правительство толкает вверх цены на бензин

Что изменилось за неделю

Минэкономики опубликовало новые рекомендуемые (по факту – директивные) предельные розничные цены на топливо. На этот раз тренды различны: на бензин цены ниже предыдущих на 44 коп./л, а вот на ДТ они выше, чем были, на 37 коп./л. Цена бензина не должна превышать 31,61 грн/л, дизтоплива – 29,32 грн/л.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Реклама

Розничные сети выполнили рекомендации министерства не полностью. По максимуму снижены цены на бензин в сетях премиум-сегмента – это OKKO, WOG, SOCAR, Shell, Параллель. Другие трейдеры, у которых горючее дешевле, опустили цены меньше. А вот, дизтопливо, несмотря на "разрешение" дорожать, выросло в цене по максимуму далеко не у всех. Более того, в ряде сетей дизель даже подешевел!

В большинстве областей цены на бензин А-92 снизились на 15-20 коп./л, на А-95 – на 20-35 коп./л, в остальных удешевление менее 10 коп./л. Меньше всего подешевел бензин в Сумской области, где цены на него самые низкие – на 3 коп./л А-95. Самый большой "ценопад" в Киеве: А-92 – на 81 коп. за литр, А-95 – на 63 коп. и даже ДТ – на 46 коп.

В других областях цены на дизтопливо менялись разнонаправленно. Кроме столицы, оно подешевело в Одесской (-17 коп./л), Волынской (-15 коп./л), Ивано-Франковской (-11 коп./л) и Николаевской (-2 коп./л) областях. На Черниговщине цены на ДТ не изменились. В остальных областях рост цен составил от копейки (Сумская) до 25 коп./л (Луганская), в среднем примерно на 15 коп/л.

Реклама

А вот цены на автогаз "прорвало" – стремительный рост наблюдался во всех регионах, кроме Киева (+4 коп./л). В областях газ подорожал примерно одинаково – от 20 до 30 коп/л. Меньше всего цены повысились в Киевской и Харьковской областях – на 17 коп./л, больше всего – в Тернопольской – на 35 коп./л.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве. А-92, дизтопливо и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 30,32 грн/л, ДТ – 29,91, газ – 18,13 грн/л. А бензин А-95 – в столице: 31 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 – 28,26 грн/л, А-95 – 29,24 грн/л, на ДТ – в Николаевской области: 27,89 грн/л. А вот газ теперь самый дешевый в Киеве, а не на Николаевщине – в среднем 17,37 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и увеличился по ДТ и автогазу. По А-92 разброс составляет 7,3% (2,06 грн/л), было 8,3%, по А-95 – 6% (1,76 грн/л), было 8,1%, по дизелю – 7,2% (2,02 грн/л), было 7,1%, по газу – 4,4% (0,76 грн/л), было 3,2%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,13 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,99 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,51 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,79 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперт отметили новый тренд в расчетах рекомендованных цен: впервые цены на разные виды топлива поменялись разнонаправленно, хотя нефтяные котировки одинаковы.

"Эксперты недоумевают от существенных отличий расчетов Минэкономики и ситуации на рынке. Прежде всего это касается дизтоплива, которое по рекомендациям должно стоить дороже, чем реальные цены, – говорит Геннадий Рябцев. – Похоже, что рынок начинает сам регулировать цены. Сейчас избыток дизеля, поэтому цены на него не только не выросли до максимальных, но кое-где даже снизились. Что касается цен на бензин, то их отработал верхний и средний ценовой сегмент АЗС, в нижнем сегменте цены упали незначительно".

Сергей Куюн уточнил, что розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, снизили стоимость бензинов на 30-80 коп./л, но на 15-30 коп./л подняли цены на дизтопливо. В премиум-сегменте на WOG, ОККО бензины А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л. Дизтопливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л.

SOCAR снизила стоимость бензинов на 30-44 коп./л, а KLO — на 20-70 коп./л.

На 15 и 25 коп./л, до 26,93 грн/л и 27,15 грн/л, подорожало дизтопливо в сети "БРСМ-Нафта" и Motto.

Артем Куюн объяснил, почему так стремительно подорожал автогаз.

"Трейдеры перешагнули психологический барьер стоимости в 18 гривен за литр, убедившись, что оптовые цены снижаться вряд ли будут в ближайшей перспективе, – анализирует Артем Куюн. – Потенциал роста цен в рознице на 50 коп./л, до 18,50 грн/л, о котором мы говорили с начала месяца, почти реализован".

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов одинаковы: в конце сентября и начале октября роста цен ждать не стоит. Но исподволь формируется потенциал для нового подорожания горючего.

"Цены на дизтопливо остановятся, его слишком много. Бензин может подешеветь за счет сетей нижнего ценового сегмента", – конкретизировал Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн отметил, что нефть медленно, но стабильно дорожает, уже более 78 долларов за баррель (+3 доллара за неделю). Это влияет на цену нефтепродуктов.

"Оптовые цены на бензин уже повысились: в крупном опте – на 300 грн/т, в мелком – от бензовоза – на 30 коп./л. Поэтому в октябре розничные цены снова пойдут вверх", – прогнозирует эксперт.

Артем Куюн не ожидает на неделе ни роста цен на газ, ни снижения.

"Снижение цен не прогнозируется, ибо стоимость текущих поставок по импорту остается высокой, и до второй декады октября существенного снижения средней цены не ожидается. Стоимость нефти на международном рынке снова начала расти, это станет одним из факторов, удерживающих цену от падения", – говорит Артем Куюн.

Эксперт отметил еще один интересный факт, почему газ дешеветь не должен. При снижении температуры его плотность увеличивается. Газ покупают в опте на тонны, а продают в рознице на литры, поэтому в холода из одной тонны газа получается меньше литров, что тоже влияет на цену.

Для справки: коэффициент пересчета из тонн в литры в теплую погоду равен 0,55, а в сильные морозы может упасть до 0,6. То есть летом тонна газа в опте – это 1800 л в рознице, зимой – на 120-140 л меньше.

Возможно, в недалеком будущем цена на "ток" для зарядки электромобиля станет актуальнее цены на бензин или дизель. В Украине всерьез задумались о запрете импорта автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Подробнее смотрите в сюжете.