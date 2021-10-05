Ринок пального: "чорний понеділок" для автомобілістів

/ Фото: Сьогодні

Перший понеділок жовтня став "чорним" для автомобілістів: ціни на бензин і дизпальне швидко пішли вгору після невеликого здешевлення в кінці вересня. Та й скраплений газ не поспішає дешевшати, навпаки, їде його повзуче подорожчання.

Реклама

Чому пальне знову дорожчає, що буде з цінами на нафтопродукти до середини жовтня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Читайте також Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям до кінця року

Що змінилося за тиждень

Вчора Мінекономіки опублікувало нові рекомендовані (за фактом – директивні) граничні роздрібні ціни на пальне. Вони виявилися вищими за попередні: на бензин на 33 коп. / л, на дизпальне – на 64 коп. / л. Тепер ціна бензину не повинна перевищувати 31,50 грн / л, дизпального – 30,23 грн / л. вперше літр дизеля коштує дорожче 30 гривень .

Реклама

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється.

Весь тиждень вартість дизпального поступово підвищувалася майже в усіх областях відповідно до попередніх рекомендацій Мінекономіки. Ціни зросли на 10-28 коп., А рекорд тижня встановила Одеська область – зростання відразу на 90 коп. / л! Але в трьох областях дизель подешевшав через надлишок пропозиції: в Кіровоградській – на 9 коп. / л, в Дніпропетровській – на 29 коп. / л, в Запорізькій – на 58 коп. / л. Вчора після того як влада дозволила ще підняти ціни, стався новий ривок цін (докладніше див. нижче).

Бензин, незважаючи на те, що Мінекономіки рекомендувало знизити на нього ціни, також весь тиждень дорожчав майже у всіх областях, підбираючись до дозволених міністерством меж . У більшості регіонів бензин подорожчав на 6-15 коп. / л, лише в Одеській області ціни зросли на 93 коп. / л, максимально наблизившись до рекомендованих.

Ціни росли в мережах середнього та нижнього цінового сегмента, де вони помітно нижче граничних. А преміум-мережі, які торгують за високими прайсів, знизили ціни ще тиждень тому до максимально дозволених (на бензин – 31,17 грн / л). Лише в трьох областях ціни на бензин помітно впали: у Херсонській – на 30 коп. / л, в Кіровоградській – на 49 коп. / л, в Дніпропетровській – на 58 коп. / л.

Вчора після публікації нових граничних цін від Мінекономіки, ціни на бензин знову злетіли до максимальних у преміум-мереж і підвищилися ще у кількох мереж в середньому і економ-сегменті (докладніше див. нижче).

Автогаз повзучий дорожчав весь тиждень: ціни зросли в більшості регіонів на 6-10 коп. / л. Найбільше подорожчання на Львівщині – 20 коп. / л. Лише в Києві середні ціни знизилися на 3 коп. / л.

Найвищі ціни, як і раніше, в двох регіонах: Луганській області і Києві.

А-92, дизпальне і автогаз найдорожчі на Луганщині: А-92 тут варто 30,32 грн / л, ДП – 29,91, газ – 18,13 грн / л. А бензин А-95 – у столиці: 31,10 грн / л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 – 28,28 грн / л, А-95 – 29,26 грн / л, на ДП – 27,98 грн / л. Сумщина – єдиний регіон, де дизель поки дешевший 28 грн / л.

Газ найдешевший у Києві – 17,34 грн / л.

Розкид цін зменшився по бензину А-92 і по дизелю, і збільшився по А-95 і автогазу. По А-92 розкид становить 7,2% (2,04 грн / л), було 7,3%, по А-95 – 6,3% (1,84 грн / л), було 6%, по дизелю – 6,9% (1,93 грн / л), було 7,2%, по газу – 4,6% (0,79 грн / л), було 4,4%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,17 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,01 грн / л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,70 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,85 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головний поштовх для зростання цін в роздробі дали свіжі розрахунки Мінекономіки, опубліковані 4 жовтня.

"Якщо протягом тижня ціни плавно росли за рахунок коригування в тих мережах, які не відразу їх підвищили, то тепер бензин відразу подорожчав у преміум-сегменті на 1%, дизель – на 2%, – підрахував Геннадій Рябцев. – Зростання цін арифметично виправдане, бо нафта за місяць подорожчала на 10 доларів за барель, майже до 82 доларів, і ця ціна вже дійшла до пального, яке з неї справили ".

Сергій Куюн уточнив, які роздрібні мережі вчора вже відкоригували ціни на бензини і дизпальне.

На WOG і ОККО бензини А-95 і А-92 подорожчали на 33 коп. / л і 50 коп. / л, до 31,50 грн / л і 30,99 грн / л відповідно. ДП – на 64 коп. / л, до 30,23 грн / л. Крім того, на 0,2-1 грн / л дизпальне подорожчало в мережах Marshal, Green Wave і "Авантаж 7"

"За 4 жовтня середня ціна А-92 по Україні зросла на 11 коп. / л, до 29,17 грн / л, А-95 – на 7 коп. / л, до 30,01 грн / л, ціна дизпального – до 28,70 грн / л (+14 коп. / л) ", – констатував Сергій Куюн.

Експерт також пояснив, чому росли, а не знижувалися ціни на бензин. У більшості роздрібних мереж вони на 1-1,5 грн / л нижче, ніж рекомендовані Мінекономіки, перш за все на А-92. Тому трейдери їх почали підвищувати з урахуванням більш дорогих закупівель в опті, щоб не втрачати заробіток.

"За тиждень ціни на дрібнооптові партії дизпального зросли на 44 коп. / л (+ 1,74%), на бензини – на 5-8 коп. / л, або на 0,24%, Вартість спотових (сьогодні на завтра) контрактів на дизпальне в Європі піднялася на 25-26 дол. / т (більше 4%), на бензини – на 40 дол. / т (на 6%). Вісті з Європи продовжили штовхати український ринок вгору ", – аналізує Сергій Куюн.

Артем Куюн пояснив, чому продовжує дорожчати автогаз.

"Після того як трейдери переступили психологічний бар'єр вартості в 18 гривень за літр, триває коригування цін у тих мережах, які ще не підвищили ціни. В основному це мережі-дискаунтери. За рахунок цього середня ціна по регіонах підвищилася на 6-10 коп. / л. Але різниця між мережами досягає 1,5 грн / л: від 18,48 грн в преміум сегменті до 17 грн в нижньому сегменті ".

Що може змінитися за тиждень

Сергій Куюн та Геннадій Рябцев очікують, що до кінця тижня продовжиться підвищення цін на бензин і дизпальне в тих мережах, які їх не відкоригували 4 жовтня.

"Потенціал становить 50 коп. / л і більше, як по бензину, так і по дизелю", – уточнив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн додав, що тренд на подорожчання нафтопродуктів – тривалий, бо нафта стійко дорожчала останні три місяці. Тому, заправившись сьогодні бензином або дизелем про запас, можна в майбутньому заощадити.

Артем Куюн говорить, що ситуація на ринку автогазу зараз складно прогнозована. Передумов для зростання цін в роздробі немає, адже в опті вони стабільні. На тижні, за його словами, ціни не зміняться, а ось у другій половині жовтня не виключене невелике зниження, якщо в Україні надійде дешевий газ з РФ, якого там зараз надлишок на тлі зниження споживання.

Які ще важливі події відбулися в Україні 4 жовтня, дивіться в сюжеті.