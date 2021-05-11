Рост цен замедлился, а доллар застыл – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Нацбанк рассказал, что в апреле дорожало больше всего, а что – дешевело или стояло на месте

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Снижение карантинных ограничений и активизация экономической жизни в стране привели к хоть и небольшому, но снижению потребительской инфляции, а длительные праздники "заморозили" доллар ниже психологической отметки в 28 грн.

Снижение инфляции

Нацбанк обнародовал комментарий относительно апрельского уровня инфляции, из которого следует, что в прошлом месяце цены выросли на 0,7%, а в годовом измерении потребительская инфляция замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте). Мелочь, а приятно.

Дорожали подсолнечное масло, мука, масло и сахар. За ними пошли в рост майонез, маргарин, спред, хлеб и мучные изделия. Кроме того, выросли в цене сыр, кондитерка и безалкоголка.

Также дорожала сфера услуг – общепит, салоны красоты, ремонт, аренда жилья и медуслуги. Повысилась и коммуналка – газ, горячая вода и отопление.

Зато замедлились темпы роста цен на непродовольственные товары, фармпродукцию, автомобили и бытовую технику. Кроме того, ниже, чем в прошлом году, оставались цены на товары для личного ухода, игрушки, бытовые товары, компьютерную технику, одежду и обувь.

Три причины для увольнения Коболева

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для увольнения главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева было три главные причины:

убыточность компании;

возросшие премии сотрудникам самого НАКа;

снижение объемов добычи украинского газа.

При этом Украина не будет убеждать международных партнеров в том, что решение было принято без юридических нарушений.

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"Удивляющий" доллар

Несмотря на небольшое подорожание валюты после праздников, гривня стабилизировалась, а стоимость доллара все еще не превышает 28 грн. Эксперты объяснили "Сегодня": курс упал из-за того, что карантин и майские праздники приостановили деловую активность. В ближайшее время потрясений на валютном рынке не ждут. Не прогнозируют колебаний валюты и летом. А вот сколько будет стоить американский доллар осенью, пока не говорят – повлиять на курс могут пиковые выплаты по госдолгу.

Видео: Сегодня

АЗС будут предупреждать о подорожании горючего

Кабмин постановлением №450 включил дизтопливо и бензины ходовых марок А-92 и А-95 в перечень социально значимых товаров, о росте цены которых нужно сообщать отдельно. Поэтому автозаправки должны будут за три недели декларировать увеличение розничной цены товара на 1 процент и более. Любопытно, что наказание за недекларирование роста цены автомобильного горючего не предусмотрено.

"Борисполь" нарастил пассажиропоток

В первые четыре месяца 2021 года международный аэропорт "Борисполь" серьезно нарастил пассажиропоток на чартерных авиарейсах, которыми в основном летают туристы.

По сравнению с январем-апрелем 2020-го, этот сегмент перевозок вырос на 45% (всего 843 тыс. пассажиров). Регулярные рейсы – в минусе на 51% (всего 908 тыс. пассажиров). Всего за первые четыре месяца 2021-го "Борисполь" обслужил 1,75 млн пассажиров (минус 28% по сравнению 2020-м).

Число транзитных пассажиров сократилось на 84,9% (до 59 тыс. человек) и составило всего 3,4% от общего пассажиропотока в "Борисполе".