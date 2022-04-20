Рестораны, магазины, хостелы – за сколько продают бизнесы во Львовской области

Владельцы массово сбывают бизнес во Львовской области / Фото: olx.ua, Коллаж: Сегодня
Пандемия коронавируса, а теперь еще и война, существенно ударили по украинскому бизнесу. Даже на западе Украины владельцы массово продают свое имущество в разных отраслях.
Редакция "Сегодня" промониторила предложения во Львовской области и предлагает узнать, какой бизнес и за сколько готовы продать предприниматели. За последний месяц появилось более 150 объявлений о продаже бизнеса только во Львове и области.
Львов
Во Львове по улице Владимира Великого продают готовый секонд-хенд. Магазин арендованный, площадью 100 кв. м, с ремонтом, оборудованием и товаром. Указанная цена – 8900 долларов или 262 тыс. грн.
В Железнодорожном районе города продается семейный ресторан с обновленным интерьером за 20 тыс. долларов, или 590 тыс. грн. Общая площадь помещений составляет 258 кв. м, есть три зала, собственная парковка, договор на летнюю площадку, заведение меблировано. Продают вместе с техникой и договорами на поставку товаров и сайтом.
Продают в центре Львова и небольшой швейный бизнес за 20 тысяч долларов, или 590 тысяч гривен. Работники 5 лет создавали женскую, детскую и корпоративную одежду, часто собственные модели. В помещении площадью 100 кв. м расположен швейный цех с универсальными машинами, оверлоками и другой техникой, небольшой кухней и офисом. Владельцы переезжают за границу, но решили позаботиться о своем деле и наемных работниках таким образом.
За 50 тыс. долларов или 1,47 млн грн собственник продает хостел в центре Львова. Автор убеждает, что бизнес окупится через 1,5 года. Мужчина создал альтернативу классическим хостелам в 2016 году, и за это время более 4000 гостей заведение обслуживало каждый год. Особенность в том, что это капсульный хостел – 8 комнат для сна, рассчитанных на 2 человека каждая. Есть и общая комната на 10 человек.
Львовская область
На трассе Львов – Краковец расположен маркет-кафе в торговом центре на выезде из областного центра. Автор объявления отметила, что заведение уже настроено на работу, со всем необходимым оборудованием, условиями и поставщиками. Общая площадь арендуемого помещения составляет 98 кв. м. За это просят 35 тыс. долларов, или чуть больше миллиона гривен.
Виктор из Буска за 900 долларов, или 26,5 тыс. грн, продает созданный сайт для магазина обуви. По убеждению владельца, страница хорошо индексируется в поисковиках, доступна подстройка под вкусы покупателя.
Владельцы из Городка продают бизнес, специализирующийся на изготовлении резинового покрытия для детских площадок, фитнес-клубов, стадионов и кортов. У предпринимателей есть тематический сайт и разрешения на импорт сырья из Польши и перепродажу украинским клиентам. Объем производства – 50 кв.м в смену. За бизнес просят 80 тыс. долларов, или 2,36 млн. грн.
В Городоцком районе расположено село Галичаны, где владелец продает фермерское хозяйство площадью 28 гектаров. В саду есть яблони, груши, смородина, орехи, на територии – озеро, складские помещения и необходимая техника. Владелец просит за гектар земли 210 тыс. долларов, или 6,1 млн грн.
Сокращение бизнеса в Украине
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В то же время на рынке труда появились вакансии на очень нужные профессии – водителей, каменщиков, грузчиков, охранников, курьеров, нянек и швей. Уменьшилось предложение в сфере питания – почти вдвое меньше сейчас нужны продавцы и повара, а официанты исчезли из перечня самых популярных работ.
Сайт "Сегодня" публиковал информацию о самые популярные вакансии в разных городах Украины и сколько за них платят. Узнайте также, что ждет украинцев на рынке труда после войны.