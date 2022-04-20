Ресторани, магазини, хостели – за скільки продають бізнеси у Львівській області

Власники масово збувають бізнес у Львівській області / Фото: olx.ua, Колаж: Сьогодні
Пандемія коронавірусу, а тепер ще й війна, суттєво вдарили по українському бізнесу. Навіть на заході України власники масово продають своє майно у різних сферах.
Редакція "Сьогодні" промоніторила пропозиції у Львівській області та пропонує дізнатися, який бізнес і за скільки готові продати підприємці. За останній місяць з’явилося понад 150 оголошень про продаж бізнесу лише у Львові та області.
Львів
У Львові на вулиці Володимира Великого продають готовий секонд-хенд. Магазин орендований, площею 100 кв. м, з ремонтом, обладнанням і товаром. Вказана ціна – 8900 доларів, або 262 тис. грн.
У Залізничному районі міста продають сімейний ресторан з оновленим інтер’єром за 20 тис. доларів, або 590 тис. грн. Загальна площа приміщень становить 258 кв. м, є три зали, власна парковка, договір на літній майданчик, заклад умебльований. Продають разом з технікою та договорами на постачання товарів і сайтом.
Продають у центрі Львова й невеликий швейний бізнес за 20 тис. доларів, або 590 тис. грн. Працівники 5 років створювали жіночий, дитячий та корпоративний одяг, часто власні моделі. У приміщенні площею 100 кв. м розміщений швейний цех із універсальними машинами, оверлоками та іншою технікою, невеликою кухнею та офісом. Власники переїжджають за кордон, але вирішили подбати про свою справу та найманих працівників у такий спосіб.
За 50 тис. доларів, або 1,47 млн грн власник продає хостел у центрі Львова. Автор переконує, що бізнес окупиться за 1,5 року. Чоловік створив альтернативу класичним хостелам у 2016 році, і за цей час понад 4000 гостей заклад обслуговував щороку. Особливість у тому, що це капсульний хостел – 8 кімнат для сну, розрахованих на 2 особи кожна. Є і загальна кімната на 10 людей.
Львівська область
На трасі Львів – Краківець розташований маркет-кав’ярня у торговому центрі на виїзді з обласного центру. Авторка оголошення зазначила, що заклад уже налаштований на роботу, з усім потрібним обладнання, умовами та постачальниками. Загальна площа орендованого приміщення становить 98 кв. м. За це просять 35 тис. доларів, або трохи більше мільйона гривень.
Віктор із Буська за 900 доларів, або 26,5 тис. грн продає створений сайт для магазину взуття. За переконанням власника, сторінка добре індексується в пошуковиках, доступне підлаштування під смаки покупця.
Власники з Городка продають бізнес, який спеціалізується на виготовленні гумового покриття для дитячих майданчиків, фітнес-клубів, стадіонів та кортів. Підприємці мають тематичний сайт і дозволи на імпорт сировини з Польщі й перепродаж українським клієнтам. Об’єм виробництва – 50 кв.м за зміну. За бізнес просять 80 тис. доларів, або 2,36 млн грн.
У Городоцькому районі розташоване село Галичани, де власник продає фермерське господарство, площею 28 гектарів. У саду є яблуні, груші, смородина, горіхи, на території – озеро, складські приміщення та необхідна техніка. Власник просить за гектар землі 210 тис. доларів, або 6,1 млн грн.
Скорочення бізнесу в Україні
Раніше ми писали, що завдані війною збитки вдарили й по сфері торгівлі в Україні. Березневе дослідження показало, що за перший місяць війни підприємці втратили 85 млрд доларів, третину працівників довелося звільнити, ще стільки ж – вимушено відправити у відпустку.
Водночас на ринку праці з’явилися вакансії на дуже потрібні професії – водіїв, мулярів, вантажників, охоронців, кур’єрів, няньок і швачок. Поменшало пропозицій у сфері харчування – майже вдвічі менше зараз потрібні продавці та кухарі, а офіціанти зникли з переліку найпопулярніших робіт.
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