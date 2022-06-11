Проезд и продукты дорожают, в магазинах намечается новый дефицит – главное о деньгах за неделю

Кратко о самом важном за неделю / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После дефицита соли с полок магазинов начала исчезать сода, а украинцам начали выплачивать денежную помощь в размере 2,5 тыс. грн. Тем временем проезд в общественном транспорте в некоторых городах начал дорожать на фоне продолжающейся нехватки топлива.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать главные экономические новости за уходящую неделю, которые вы могли пропустить.

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Проезд в транспорте дорожает несмотря на войну

Тарифы на проезд в украинских маршрутках стремительно дорожает из-за дороговизны топлива. Так, со 2 июня новые цены установили в общественном транспорте Львовской и Днепропетровской областей, а с 16 числа эта участь постигнет и Ивано-Франковск.

По словам мэра Ивано-Франковска Ивана Марцинкива, стоимость проезда в городе составит 10 грн, но для льготников останется бесплатным.

Власти Киева тоже подумывают поднять стоимость проезда, а частные перевозчики уже сделали это на некоторых маршрутах. Но о подорожании коммунального транспорта пока говорить рано.

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Новый дефицит – в магазинах пропала сода

С полок киевских магазиинов вслед за солью исчезла сода. В соцсетях жители столицы жалуются, что найти этот продукт в супермаркетах почти нереально, а в онлайн-магазинах товар значительно подорожал.

Отметим, что крупнейшие производители соды в Украине находятся в Донецкой и Луганской областях, в городах, где ведутся активные боевые действия.

Стартовали выплаты от Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики

О начале выплат украинцам в рамках помощи от совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики на этой недели объявил ПриватБанк.

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По условиям проекта, на помощь могут расчитывать малообеспеченные семьи из пострадавших общин, а размер финансовой помощи составляет 2,5 тыс грн на человека в месяц. Программа расчитана на 3 месяца.

Цены на автогаз нацелились на рекорд

На украинских АЗС стоимость автогаза растет с 9 мая, при том, что цены на бензин более-менее стабильны после резкого скачка в апреле-мае. Так, за литр автогаза просят в среднем 41,9 грн.

В то же время бензин А-95 сбывают по средней цене 51 грн/л, бензин А-92 – за 49,5 грн/л, а дизельное топливо – за 56,4 грн/л.

Starlink в Украине – теперь официально

Украинской компании Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") дали лицензию от оператора. Теперь представительство SpaceX появится в нашей стране для дальнейшей работы.

Отметим, что в Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля – это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаил Федоров официально обратился в Twitter к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой.

Ранее "Сегодня" писали, почему в Украине высокие цены на овощи остаются даже летом и стоит ли ждать снижения цен. Узнайте также, что будет с кредитами после решения НБУ поднять учетную ставку с 10% до 25%.