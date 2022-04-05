ПриватБанк закрывает популярную программу – у кого могут списать деньги

ПриватБанк сообщил об изменениях с 1 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
ПриватБанк отправит все неиспользованные бонусы с карт Бонус+ на поддержку армии уже с 1 мая. Программа также будет закрыта.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что на виртуальных счетах Бонус+ накопилось уже около 600 млн грн.
Кредиты в ПриватБанке
Банк внезапно изменил правила выплаты кредитов во время войны. С 1 апреля ПриватБанк вернул начисление процентов по задолженности, в тоже время отмечается, что кредитные каникулы сохраняются.
Это означает, что не будут начисляться штрафы и пеня за просрочку платежей, а вот проценты в размере 1,7% придется заплатить.
В финучреждении отмечают, что эти проценты на сумму долга в два раза меньше, чем были до войны (3,4%).
Кроме этого, ПриватБанк отменил платное обслуживание карточки "Универсальная Gold" в апреле и мае.
Пониженную ставку на все кредитные продукты ввел еще и Monobank.
Там она составляет 1,6%, заявил сооснователь банка Олег Гороховский и подчеркнул, что льготные условия действуют с 1 апреля и до окончания военного положения в Украине.
Сниженная ставка распространяется на все кредитные продукты банка, в том числе черные и элитные карты, ранее оформленные рассрочки и кредиты наличными.
"Сегодня" также писали, в чем обвиняют ПриватБанк украинцы и рассказывали, какой дизайн карт создал банк в поддержку городов-героев.