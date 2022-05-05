ПриватБанк создаст голосовые слепки клиентов – что можно будет делать

ПриватБанк запускает "Голосовую биометрию" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк запускает функцию распознавания клиентов по голосу, она получила название "Голосовая биометрия" и вошла в майское обновление Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Технология необходима для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки без дополнительных вопросов.

Как подключить функцию?

Для этого вам нужна веб-версия Приват24. Авторизируйтесь и зайдите в раздел "Профиль клиента", выберите опцию "Управление".

Далее нужно перейти на вкладку "Безопасность" и уже там вы найдете "Голосовую биометрию", которая сначала создаст голосовой слепок, то есть запись вашего голоса, а дальше, при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.

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Что еще есть в обновлении?

Кроме голосовой биометрии в обновление добавили раздел "Сбережения", в котором можно открыть депозиты и управлять ими.

Также к приложению подключили международную платежную систему Payoneer, которую можно найти следующим образом: меню "Сервисы" → "Переводы" → Payoneer.

В меню "Профиль клиента" добавились опции смены логина и обновление финансового номера телефона.

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"Сегодня" также писали, что изменится в банках с 1 июня и рассказывали, почему ПриватБанк массово возвращает клиентам деньги.