ПриватБанк створить голосові зліпки клієнтів – що можна буде робити

ПриватБанк запускає "Голосову біометрію" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запускає функцію розпізнавання клієнтів за голосом, вона отримала назву "Голосова біометрія" і увійшла в травневе оновлення застосунку Приват24.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

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Технологія потрібна для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки без додаткових питань.

Як підключити функцію?

Для цього вам потрібна веб-версія застосунку Приват24. Авторизуйтесь і зайдіть до розділу "Профіль клієнта", виберіть опцію "Управління".

Далі потрібно перейти на вкладку "Безпека" і вже там ви знайдете "Голосову біометрію", яка спочатку створить голосовий зліпок, тобто запис вашого голосу, а надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система швидко розпізнаватиме клієнта.

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Що ще є в оновленні?

Окрім голосової біометрії у оновлення додали розділ "Заощадження", у якому можна відкрити депозити та керувати ними.

Також до застосунку підключили міжнародну платіжну систему Payoneer, яку можна знайти так: меню "Сервіси" → "Перекази" → Payoneer.

В меню "Профіль клієнта" додались опції зміни логіну і оновлення фінансового номеру телефону.

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"Сьогодні" також писали, що зміниться у банках з 1 червня і розповідали, чому ПриватБанк масово повертає клієнтам кошти.